Erneut stiller Jahreswechsel

Die Stadt Warendorf appelliert an ihre Bürgerinnen und Bürger sowie ihre Gäste, das Böllerverbot zu Silvester einzuhalten und auch auf privates Feuerwerk zu verzichten: Seien Sie besonnen und solidarisch und helfen Sie damit dem extrem belasteten Gesundheitssystem, heißt es in der Pressemitteilung.

Corona-Regeln an Silvester: Böllern verboten

Auch in diesem Jahr wird es ein vergleichsweise stiller Jahreswechsel in Warendorf werden: Nach der aktuellen Coronaschutzverordnung sind alle öffentlich veranstalteten Feuerwerke untersagt. Auch der Verkauf von Feuerwerk und Pyrotechnik ist in diesem Jahr nicht gestattet.

Es ist das zweite Silvester während der Corona-Pandemie und auch dieses Jahr gelten besondere Regeln: Böllern verboten!

Auch in diesem Jahr wird es ein vergleichsweise stiller Jahreswechsel in Warendorf werden: Nach der aktuellen Coronaschutzverordnung sind alle öffentlich veranstalteten Feuerwerke untersagt. Auch der Verkauf von Feuerwerk und Pyrotechnik ist in diesem Jahr nicht gestattet.

Bürgermeister Peter Horstmann appelliert an die Einsicht der Bürger: Stellen Sie sich das einmal vor: Warendorf ohne die schöne Altstadt. Keine schöne Vorstellung, oder?

Damit diese Vorstellung nur eine Dystopie bleibt, herrscht – wie aus den Vorjahren bekannt – in der Warendorfer Altstadt das Verbot zum Abbrennen von Raketen und Böllern. Nach dem Sprengstoff-Gesetz ist Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern verboten. Dies gilt für die historische Warendorfer Altstadt mit ihrer alten Bausubstanz und dem historischen Marktplatz.

Um die Krankenhäuser, Kliniken und Ärzte nicht zusätzlich durch Sprengverletzungen zu belasten, gilt zu Silvester erneut das sogenannte Böller-Verbot. Das bedeutet, dass der Verkauf von Pyrotechnik zum Jahreswechsel untersagt ist. Normalerweise ist der Verkauf vom 29. bis 31. Januar zulässig. Dies entfällt nun für das laufende Jahr, ebenso wie bereits 2020. Die Stadt Warendorf appelliert daher an ihre Bürgerinnen und Bürger sowie ihre Gäste, dieses Verbot einzuhalten und auch auf privates Feuerwerk zu verzichten: Seien Sie besonnen und solidarisch und helfen Sie damit dem extrem belasteten Gesundheitssystem. Die guten Erfahrungen in den vergangenen Jahren und das positive Echo sollen auch zum diesjährigen Jahreswechsel fortgeführt werden, heißt es in der Pressemitteilung.