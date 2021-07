Erste Läden in Warendorf geschlossen

„Ab sofort bleibt unser Geschäft geschlossen, bis sich eine Änderung der Lage ergibt. Wir teilen die Einschätzung der zuständigen Ämter, dass eine Verbreitung des Coronavirus unbedingt eingedämmt werden muss“, heißt es in einem Aushang am Modehaus Ebbers, dem Schwergewicht in der Einkaufszone. Überall drehte es sich am Dienstag in Warendorf um das Coronavirus.

Überall drehte es sich am Dienstag in Warendorf um das Coronavirus. Ob auf dem Wochenmarkt. Oder bei den Gesprächen der Menschen. Kinos, Bäder und Theater sind zu. Gaststätten und Einzelhandel werden folgen. In Zeiten der Corona-Krise vergeht vielen offenbar auch die Lust am Einkaufsbummel. Die Fußgängerzone ist sichtlich leerer als sonst. Es sind weniger Menschen unterwegs – auch in den Geschäften. Geschlossen blieben bereits am Dienstag das Modehaus Ebbers (mit den Einzelhandelsgeschäften Kinderladen und Stylbar) und Holland & More. Bei Optik Neukötter blieb der Zugang zum Geschäft gesperrt, jedoch beantworteten die Mitarbeiter Fragen durchs geschlossene Tor. Zudem wird ein telefonischer Service angeboten.

Verweis auf Website

Diese Einschränkung treffe das Unternehmen allerdings mitten im Saisonstart. Generell glaube die Geschäftsleitung aber daran, dass die Freude am Leben (und auch an der Mode) Menschen hilft, mit widrigen Umständen umzugehen – und verweist auf die Webseite sowie den Social-Media-Kanal – für den Fall, dass jemand dringend Kleidung benötige.

Was seit Tagen auch auffällt: Meterweise leere Regale in den Supermärkten: Die Hamsterkäufe nehmen offensichtlich zu. Besonders gefragt sind Toilettenpapier, zudem Zucker, Reis, haltbare Milch, Mehl und Thunfisch in Dosen.

Andrang auf Wochenmarkt nur minimal geringer

Der Andrang auf dem Wochenmarkt auf dem Wilhelmsplatz ist am Dienstag minimal geringer als in den Zeiten vor der Corona-Krise.

Kunden schlendern umher, genießen die Sonnenstrahlen, stehen bei den Stände an. „Ich versuche Abstand zu halten, viele tun das aber nicht“, berichtet eine Kundin.„Das Geschäft läuft gut“, berichtet ein Händler, der Obst und Gemüse anbietet. Dabei gibt er zu: „Ich habe mir schon überlegt, ob ich herkomme. Aber die Leute warten ja auf uns.“