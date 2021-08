Erste Mieterin wohnt im Leutehaus

Die erste Wohnung ist fertig und zum Schluss musste noch einmal richtig Hand angelegt werden: „Als letztes haben wir die Treppe persönlich gestrichen“, berichtete Robert Dorgeist, Vorsitzender der Heimatfreunde Dorf Hoetmar von den letzten Arbeiten, die der Vorstand des Vereins wenige Tage vor Einzug der Mieterin in die Wohnung im umgebauten Leutehaus noch selbst durchgeführt hat. Zum 1. Juni ist das linke Drittel des Hauses, in dem auch der SC Hoetmar und das Dorfbüro einen Platz finden sollen, vermietet worden.

Am Donnerstag trafen sich die Mitglieder des Vereins in der Alten Stellmacherei, dem kleinen Museum, das der Verein betreibt und in dem man seit einigen Jahren auch heiraten kann. „Viele Paare haben sich im vergangenen Jahr in der alten Werkstatt das Ja-Wort gegeben“, merkte Vorstandsmitglied Michael Mense, der den Jahresbericht hielt, an. Den Schwerpunkt der Arbeit des Vereins habe der Umbau des Leutehauses gebildet. Die mittlere Wohnung werde aktuell vom SC Hoetmar fertiggestellt und wohl noch in diesem Jahr vom Sportverein als Büro bezogen.

Im Trockenen auf den Bürgerbus warten

Dank eines Förderprogramms und einer aktiven Gruppe wurde der Vorplatz der Stellmacherei neu gepflastert und hat sogar ein kleines Holzhäuschen mit überdachter Bank erhalten, damit die Hoetmarer hier im Trockenen auf den Bürgerbus warten können. „Trotz Corona haben die Heimatfreunde auch im vergangenen Jahr bewiesen, dass sie als kleiner Verein ein wichtiger Bestandteil des Dorfes sind und mit ihren Aktionen und Veranstaltungen das Leben im Dorf auf vielfältige Weise lebenswert machen“, fasste Mense zusammen.

Der Umbau des Leutehauses schlug sich auch im Kassenbericht durch Johannes Tertilt nieder. Er hat zusammengerechnet: 279 900,71 Euro haben die Heimatfreunde schon in den Umbau investiert. Das Gros, 242 000 Euro, konnten durch öffentliche Zuschüsse gedeckt werden. Hinzu kommt noch die Arbeitsleistung: 6163 Stunden haben die Hoetmarer bislang ehrenamtlich am Umbau mitgewirkt. „Das ist ein ganz schönes Pfund“, dankte er allen Beteiligten, dass durch die viele ehrenamtliche Arbeit auch die Preissteigerungen seit der Planung 2013 ausgeglichen werden konnten.

Dorfarchiv im Leutehaus

Im Leutehaus untergebracht ist auch das Dorfarchiv, das eine Gemeinschaftsaktion von Heimatverein und Heimatfreunden darstellt. Ansgar Drees berichtete, dass Sichtung und Digitalisierung von Akten und Dias zu Lockdownzeiten auch im Homeoffice durchgeführt wurden. Er lud Interessierte ein, mitzumachen. Jeweils am zweiten Sonntag im Monat beschäftigen sich die Archivare mit je einem speziellen Thema, etwa der Ahnenforschung. Der Dorf-Leute-Treff findet zwischen 10 und 12 Uhr statt.

Die einzige Wahl der Veranstaltung lief schnell und reibungslos: Kassierer Johannes Tertilt wurde im Amt bestätigt.