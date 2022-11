Erster Milter-City-Run startet am 19. November

In Milte geht der erste City-Run über die Bühne. Der Hauptlauf führt auch an der Hessel entlang.

Die DJK Milte bietet am 19. November (Samstag)

in Verbindung mit dem Verein zur Förderung des Fußballsports in Milte den ersten Milter-City-Run an. Wie die Organisatoren in einer Pressenotiz mitteilen, werden folgende Strecken angeboten:

Der Schülerlauf (2,8 Kilometer) startet um 13 Uhr und ist für die Altersklasse acht bis 15 Jahre (Jahrgänge 2007-2014) ausgeschrieben. Die Teilnehmergebühr hierfür beträgt vier Euro. Der Hauptlauf ist für Personen ab zwölf Jahren (Jahrgang 2010 und älter, keine Grenze nach oben) angedacht. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro. Hier wird eine Laufrunde von drei Kilometern angeboten, die, je nach konditioneller Stärke, maximal vier mal durchlaufen werden kann, so dass man drei, sechs, neun oder zwölf Kilometer laufen kann. Die Länge des Laufs ist während des Wettbewerbs frei wählbar. Dieser startet um 13.30 Uhr. Die Nordic-Walker sind ebenfalls im Programm aufgenommen. Hier beginnt der Start um 13.30 Uhr, die Altersklasse beginnt ab 18 Jahre (Jahrgang 2004 und älter) und die Strecke, die Startgebühr ist analog zum Hauptlauf.

Bambinis können 750 Meter laufen.

Die Bambinis (bis zu sieben Jahre) können sich um 15 Uhr an einer Strecke von 750 Metern ausprobieren. Dieser Lauf findet auf dem Sportgelände der DJK Milte statt und ist kostenlos. Die Anmeldung zu den Läufen findet ausschließlich über die Seite der DJK Milte (DJKMilte.de) oder direkt bei my.raceresult.com statt. Ausgenommen ist der Bambinilauf – hier wird keine Anmeldung benötigt. Eine Nachmeldung vor Ort ist nicht möglich. Die Laufstrecke startet am Sportplatz der DJK Milte, geht an der Hessel entlang und zurück durch den Ortskern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Infos gibt es auf der Homepage der DJK Milte oder bei Ewald Wiesmann (ewald.wiesmann@web.de,

01 71/ 1 87 99 23 oder Hartwig Reckhorn (Hartwig_Reckhorn@web.de,

01 60/ 91 70 83 66).