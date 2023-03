Erstes Benefizkonzert in der Aula der Bischöflichen Realschule

Am 21. April findet das erste Benefizkonzert in der Aula der Bischöflichen Realschule statt. Der Erlös geht zu gleichen Teilen an die Aktion Kleiner Prinz sowie an die Partnerschule in Tansania.

Schulleiterin Claudia Tennstedt fiebert dem ersten Benefizkonzert in der Bischöflichen Realschule entgegen. „Wir sein ein wenig aufgeregt“, gibt sie zu. „Wir haben eine tolle Aula und die möchten wir Warendorf zur Verfügung stellen.“ Am 21. April (Freitag) um 19 Uhr soll die Veranstaltung zugunsten der Aktion Kleiner Prinz sowie der Schulpartnerschaft Mwambao School in Tansania stattfinden. „Es war eine Blitzidee beim Neujahrsempfang“, sagt Claudia Tennstedt. Dort trat die Band „So in Stereo“ auf, in der mit Tristan Löhrs ein Ex-Schüler am Schlagzeug sitzt. Die Indie-Rock-Band, die noch nicht so oft live gespielt hat, war schnell bereit, für das Benefizkonzert aufzutreten.

Die Schulpartnerschaft mit der Mwambao School wurde durch Helga Rohden mit auf den Weg gebracht. Die pensionierte Schulleiterin der Marienschule in Ahlen hatte schon früh Kontakt zu Claudia Tennstedt, denn sie hatte ihr Kind auf der Marienschule. Später war sie dann auch noch im Kollegium, ehe es sie nach Warendorf zog. „Es ist eine wichtige Aufgabe, den Schülern die Situation der Kinder in anderen Ländern zu vermitteln“, sagt Helga Rohden. Für die Schüler sei dies eine wichtige Erkenntnis, die für immer haften bleibe.

Martin Schulte, stellvertretender Vorsitzender der Aktion Kleiner Prinz und ehemaliger Lehrer, pflichtet dem bei. „Das ist einfach wichtig und toll, den Schülern das zu vermitteln.“ Zudem freut er sich natürlich darüber, dass 50 Prozent des Erlöses an die Aktion Kleiner Prinz gehen, die das Geld für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei verwenden möchte.

In der Bischöflichen Realschule stieß die Idee des Benefizkonzertes sofort auf großes Interesse. „Was mich als Schulleitung besonders stolz macht, ist die Tatsache, dass Schüler und Lehrer das unterstützen und mitmachen“, freut sich Claudia Tennstedt. So seien ganz selbstständig Karten und Plakate unter der Leitung von Rebekka Selau entworfen und in Warendorf verteilt worden. Um die Technik wird sich Schüler Laurenz Lepper kümmern.

„Wir haben Platz für 600 Zuschauer und hoffen, dass wir alle Karten verkaufen können“, wünscht sich Claudia Tennstedt ein ausverkauftes Haus, damit der bestmögliche Erlös erzielt werden kann. Vorab gibt es zudem einen Imbiss, und natürlich können auch Getränke erworben werden. Finanzielle Unterstützung gibt es zudem von der Sparkasse Münsterland-Ost. „Ich finde es schön, dass alle mitmachen. Hier ist viel ehrenamtliches Engagement und das ist noch wichtiger als Geld“, versichert Andreas Wienker, Leiter der Hauptstelle in Warendorf.

Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro (ermäßigt acht Euro) im Modehaus Ebbers, bei Ebbeke, im Haus der Familie und bei der Aktion Kleiner Prinz.