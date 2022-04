Erstes Kennenlernen im Exil

Rund 300 ukrainische Geflüchtete leben inzwischen in Warendorf. Davon sind bislang elf Familien in Milte untergebracht. Die Frauen mit ihren Kindern, Müttern oder Großmüttern wohnen dort in städtischen, aber auch privaten Unterkünften. Knapp 40 Geflüchtete kamen nun zu einem ersten Austauschnachmittag in der Aula der Grundschule zusammen.

Für das gegenseitige Kennenlernen hatte die Gruppe „Miteinander“ Getränke und Kuchen vorbereitet. Die aus ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bestehende Gruppe setzt sich seit sechs Jahren für geflüchtete Menschen ein, die aus anderen Ländern nach Milte, Einen und Müssingen gekommen sind. „Ziel des heutigen Treffens soll es sein, dass wir uns kennenlernen und ihr euch untereinander vernetzt, um in Kontakt zu bleiben“, betonte Claire Mesch in ihrer Begrüßung. Ermöglicht wurde der gegenseitige Austausch unter anderem durch die seit 2004 in Warendorf lebende Dolmetscherin Hanna Blind.

Auch Gastfamilien und Vermieter kamen

Zu dem Treffen waren auch einige der Gastfamilien und Vermieter gekommen, die sich zum Teil sehr spontan dazu entschlossen haben, ukrainische Familien aufzunehmen. Während einige Geflüchtete erst seit wenigen Tagen in Milte wohnen, haben sich in anderen Fällen bereits regelrechte Freundschaften entwickelt. „Gestern wurde für uns ukrainisch gekocht und wir haben gemeinsam einen sehr schönen Abend verbracht“, erzählte etwa Alois Hove­stadt. Auf seinem Hof wohnt seit vier Wochen eine geflüchtete Familie. Hier im Exil das eigene Essen kochen zu können, bedeute für sie ein Stück Alltag und Normalität. Auch die Verständigung – auf Englisch, über eine App oder zur Not mit Händen und Füßen – sei kein Problem.

Viele der geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die nun in Milte eine vorläufige Bleibe gefunden haben, mussten ihr ganzes Leben hinter sich lassen. Teilweise mit Tränen in den Augen berichteten sie in der Gesprächsrunde über ihre Flucht. „Früher hatte ich Angst, Auto zu fahren“, sagt eine 34-jährige Mutter, die im Auto mit ihren beiden Kindern über 2000 Kilometer bis nach Deutschland geflüchtet ist. Ihr Mann musste als Berufssoldat zurückbleiben. Die Sorge um die Verwandten und Freunde, die noch in der Ukraine geblieben sind, ist groß.

Daneben zeigte der Nachmittag, dass weiter Unterstützung benötigt wird: In einem Fall teilen sich neun Personen eine Zwei-Zimmerwohnung. Insgesamt überwog aber das Gefühl der Dankbarkeit. Dafür, dass sie in Milte erst einmal sicher sind und dafür, dass es Menschen gibt, die helfen.