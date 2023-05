Erstes muslimisches Grabfeld in Warendorf

„Heimat ist da, wo die Ahnen liegen“, sagt Merter Zamlut. Ein Satz, der viele Jahrzehnte richtig war. Und der es heute vielleicht ein bisschen weniger ist.

Das war ein Grund, weshalb Zamlut sich dafür eingesetzt hat, dass in der Stadt Warendorf ein eigenes Grabfeld für Menschen muslimischen Glaubens entsteht. Mit Peter Flato, dem Leiter des Bauhofs, hat Zamlut jemanden gefunden, der das Thema genauso engagiert angeht.

32 Grabstellen und 600 Quadratmetern

Inzwischen ist eine Fläche gefunden, das hat nur rund ein Jahr gedauert. Das Grabfeld wird in Freckenhorst direkt am Friedhof angelegt. Noch ist dort Acker, nach der Ernte im Sommer sollen die Vorbereitungen beginnen. Auf rund 600 Quadratmetern entstehen 32 Grabstellen. „Der Bedarf ist da“, sagt Merter Zamlut, „viele Muslime leben inzwischen in der zweiten oder dritten Generation hier und nicht alle wollen oder können zurück in ihre Heimatländer. Sie möchten hier beerdigt werden“.

Bisher war die Praxis im Todesfall entweder, dass die verstorbene Person durch spezialisierte Bestatter in die Herkunftsländer ausgeflogen wurde. Oder die Bestattung in umliegenden Städten wie Ahlen oder Soest stattfand. Mit mehr Menschen muslimischen Glaubens in der Stadt, mit mehr Geflüchteten und mit Nachkommen, die weniger Bindung zum Herkunftsland ihrer Eltern oder Großeltern haben, verändern sich die Bedürfnisse und Ansprüche. Peter Flato hat in den vergangenen Monaten viele Gespräche geführt mit Ditib-Gemeinde in Warendorf und Vertretern der Milli-Görus-Gemeinde in Freckenhorst.

Ein neues, altes Thema

„So ein Grabfeld ist ein neues Thema für die Verwaltung, obwohl es eigentlich ein altes ist“, sagt der Sachgebietsleiter des Bauhofs. Er kennt es noch aus seiner Jugend in Rheine, dort hatte er muslimische Freunde, einer davon der Sohn des Imams. „In der Moschee gab es immer Kekse“, sagt Flato lachend.

Aber eben auch den Umgang mit Tod und Sterben, der anders ist und anders sein muss, weil er auf bestimmte Art vorgeschrieben ist.

Das ist zum Beispiel der Fakt, dass der Leichnam keinesfalls verbrannt werden darf und in einem Tuch beigesetzt wird, nicht in einem Sarg. Deutsche Vorschriften stellen da inzwischen kein Problem mehr dar, die Beisetzung ohne Sarg ist erlaubt.

Andere Regeln, die für Beisetzungen gelten, können hingegen nicht einfach umgangen werden. „Die Gräber sollten möglichst für die Ewigkeit angelegt sein, das heißt, es soll keine Neubelegung nach einer gesetzlichen Ruhefrist geben“, sagt Peter Flato. Bislang sind es auf Warendorfer Friedhöfen maximal 30 Jahre.

Das Grabfeld (rot eingezeichnet) entsteht in Freckenhorst direkt neben dem Friedhof. Foto: Stadt Warendorf

Merter Zamlut ergänzt: „Die Beisetzung soll schnell erfolgen, möglichst innerhalb von 24 Stunden“. Nach dem Bestattungsgesetz NRW sind ist die Beerdigung wiederum frühestens nach einem Tag möglich.

Außerdem werden die Körper der Verstorbenen rituell gewaschen. Dafür wird es in Freckenhorst zunächst keine Möglichkeit geben. „Das ist aber in der Gemeinde in Telgte möglich“, sagt Zamlut. Der Leichnam wird dann auf der rechten Seite liegend in das Grab gelegt, in Richtung Süd-Ost - also Mekka.

Für das Team des Bauhofs bedeutet das auch Herausforderungen in der konkreten Arbeit, denn das Grab muss entsprechend vorbereitet werden, damit all diese Vorschriften eingehalten werden können. Und die anderen Vorschriften, die in den Warendorfer Regelwerken, werden eben angepasst. „Die Bestattungen werden sich mit der Zeit entwickeln“, ist sich Flato sicher.