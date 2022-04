Erstkontakt mit potenziellen Chefs

In fünf Zelten wie diesem gehen die Aussteller der 29. BOM am 18. und 19. Mai mit Interessenten ins Gespräch.

120 Aussteller? Waren Donnerstag schon Schnee von vorgestern: „Es sind schon wieder vier dazu gekommen“, sagt Claudia Körk. Und wie so oft sei es zu erwarten, dass sich bei Körk weitere Interessenten für d i e Warendorfer Berufsfindungsmesse BOM melden. Die 29. Auflage ist am 18. und 19. Mai auf dem Lohwall. „Mein Wunsch war es schon lange, mit der BOM auf den Lohwall zu kommen“, so Körk Donnerstag während der Pressekonferenz.

Unter Corona-Auflagen zwangsweise ausgedünnt lief die BOM letztes Jahr mit gut 70 Betrieben auf der Suche nach Einsteigern in der Bundeswehr-Sportschule. Zudem waren maximal drei mal drei Meter große Stände erlaubt, weil in den Hallen Sicherheitsauflagen gelten. Und die großen Trucks, in die manche großen Unternehmen ihre Ausprobier-Angebote packen, passen auch nicht überall hin.

Im Gegensatz zum Lohwall. Zwischen den fünf großen Zelten, die teils ja wegen der Maiwoche sowieso stehen und laut Bürgermeister Peter Horstmann eine willkommene Synergie bieten, passen eben auch besagte Lastwagen.

Unter den nun also über 120 Firmen aus dem heimischen, aber auch Nachbarkreisen wie Gütersloh, Osnabrück und aus Münster sind auch 21, die noch nie auf der Berufsorientierungsmesse vertreten waren. Das freut Organisatorin Claudia Körk besonders, weil es den traditionell breiten Blick über Berufsmöglichkeiten in allen möglichen Branchen nochmals erweitern hilft. Rund 2000 Schüler aus 20 Schulen seien angemeldet. „Wer möchte, kann natürlich außerdem dazu kommen“, so Körk. Der Eintritt ist wie immer frei, Informationen zur Lage des Standes der Aussteller gibt die Messebroschüre, die noch im Druck ist. Und diesmal „ein richtig dickes Heft“, wie Claudia Körk berichtete.

Viele der erwähnten Schulen bereiteten die Jugendlichen auf diese Berufsfelderkundung vor, was Körk begrüßt. Gerade wegen des Mittwochabends, an dem meist auch die Personaler vor Ort seien und die wichtigen, ersten Direktkontakte mit der Firma stattfinden können, die vielleicht zum ersten eigenen Arbeitgeber werden. Dann gehen auch viele Eltern mit zur BOM. „Am Donnerstag sind oft Auszubildende am Stand“, so Körk. Was für Gespräche über die Arbeit als Azubi gut ist, aber eben keine Bewerbungssituation ersetzt.

Um auch mal einen Messebeschicker zu Wort kommen zu lassen, hatte Körk Personalreferentin Nicole Kupcziak und Kollegin Manuela Balzer vom AP Pflegedienst eingeladen. Der hat insgesamt 75 Azubis und sucht immer. „Man kann nur wissen, was bei den jungen Menschen abgeht, wenn man bei den Leuten vor Ort ist“, so Kupcziak. Auch die Präsentation anderer Firmen zu erleben, stelle einen Wert fürs Unternehmen dar.

Geöffnet ist die BOM 2022 am Mittwoch (18. Mai) von 16 bis 20 und am 19. Mai (Donnerstag) von 8 bis 13.30 Uhr.