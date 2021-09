„Es geht um unsere Kinder“

Soll die Laurentiusschule eine katholische Bekenntnisschule bleiben? Soll sie eine Gemeinschaftsgrundschule werden? Was würde sich ändern? Gut 50 Eltern hörten genau zu, als das Montagabend auf Einladung der Stadt Thema war. Hausherr Johannes Austermann hatte dafür den großen Saal des Scala-Filmtheaters angeboten.

Die Initiative besteht aus sechs Eltern: Chiara Köhne, Britta Blischke, Cristina Costas Rodriguez, Henrike Thiemann, Katharina Kubitza und Tobias Mörth. Sie hatten ein gar nicht mal so neues Thema in die Welt gebracht. In Hoetmar gibt es schon seit 1968 eine Gemeinschaftsgrundschule. Christliche Werte, das berichtete Leiterin Ilka Pelke, seien Basis für die tägliche pädagogische Arbeit. Der als Sondermodell zwischen evangelischer und katholischer Kirche beschlossene, konfessionell-kooperative Religionsunterricht werde auch von Kindern aus nichtchristlichen Familien besucht.

„ »Es bekommt nicht der beste Bewerber die Stelle.« “ Tobias Mörth

Dass an den beiden Standorten an Dr.Leve- und Klosterstraße schon heute „modernes, zukunftsorientiertes und jahrgangsübergreifendes“ Lernen den Kindern zugute komme, war unter anderem Ini-Sprecher Tobias Mörth wichtig zu betonen. Ohne Wertung des Glaubens wies er aber auf etwas hin, das nicht im Sinne der Erziehung sein könne: „Es bekommt nicht der beste Bewerber die Stelle, sondern der beste Katholik.“

Die Vermutung skeptischer Eltern, es gehe im Grunde nur um den Plan, der – protestantischen – Konrektorin den Weg zur Leiterstelle zu glätten, versuchte die Initiative zu entkräften. Man wolle keine Ausnahmeregelung für die Konrektorin, sondern über die Änderung der Schulform die Möglichkeit, die besten Lehrer für die eigenen Kinder beschäftigen zu können. Unabhängig davon leite die (damals nur wegen fehlender Bewerber katholischer Konfession überhaupt ausnahmsweise ins Amt gekommene) Konrektorin unbestritten ein überdurchschnittlich engagiertes Team, das sich fortlaufend weiterbilde und -entwickle.

Briefwahl bei Mehrheit „pro" Umwandlung

Wie das Verfahren über die Schulform nun weitergeht? Zunächst wird die Initiative allen Eltern de Gelegenheit geben, sich zu entscheiden, ob sie die Grundschule zur Gemeinschaftsgrundschule machen wollen. Stimmen zehn Prozent aller – also 18 – Eltern dafür, muss die Stadt als Schulträgerin ein regelrechtes Wählerverzeichnis erstellen, wie Sachgebietsleiter Udo Gohl die nächsten Verfahrensschritte beschrieb. Martina Linnenbrink-Linnemann von der Schulaufsicht unterstrich, dass bei der Briefwahl 51 Prozent aktive Ja-Stimmen erforderlich seien, damit die Schule umgewidmet wird. Das heißt: Nur wenn 51 Prozent der Stimmen mit „Ja“ ausfallen, geschieht dies. Jedes nicht abgegebene Votum kommt einem Nein gleich. Sollte die Mehrheit der Eltern es wünschen, käme die Umwandlung dann zum nächsten Schuljahrswechsel.

Bei 51 Prozent Ja-Stimmen Vollzug zum neuen Schuljahr

Verschiedene Elternmeinungen ließen am Montagabend die Deutung zu, dass vor allem einer solchen Umwandlung positiv gegenüberstehende Erziehungsberechtigte in das Scala gekommen waren. Nur ein Interessent beharrte darauf, aus dem Landesschulausschuss gehört zu haben, dass bald eine Gesetzesnovelle anstehe, eine Schulform jetzt also nicht sein müsse, weil restriktive Regeln dann fielen. Ein Vater erhielt hingegen Applaus für seine Bemerkung, dass man da ja schneller sein könne: „Vielleicht sollten wir mal einen Schritt nach vorne gehen!“