Es ist nicht überall in der Stadt gleich hell

Gibt es „dunkler“ und „heller“ in beleuchteten Straßen in Warendorf? Ja, gibt es. Das soll sich ändern.

Treffer: Mit ihrer kurzen Bitte um Überprüfung der Straßenbeleuchtung in Warendorf hat Ursula Kindler ein aktuelles Thema angerissen. Die Aussage der CDU-Frau Ursula Kindler vergangene Woche im Stadtentwicklungsausschuss unter dem Punkt „Verschiedenes“, manche Bürger fänden die Ausleuchtung hier und da nicht stark genug (wie berichtet), hat es am Dienstagvormittag in die Konferenz des Verwaltungsvorstands geschafft. Ergebnis: Die Stadtwerke wollen ein Erneuerungskonzept erarbeiten.