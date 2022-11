Es soll richtig schnuckelig werden

Manche Träume brauchen ihre Zeit. Anne Van Den Eyndens hat sich erfüllt. Die 29-Jährige und ihr Mann Jeroen bauen gerade an ihrem „so richtig schnuckeligen, süßen Café“. Mitten in Warendorf, in den Räumen des früheren Cafés Hülsmann. Die gebürtige Warendorferin, gelernte Verwaltungsfachangestellte, ist nach zehn Jahren in Oldenburg in ihre Heimatstadt zurückgekommen. Und baut an der Verwirklichung eines Projekts, das für sie nur eins ist: „Fügung“.

