Es weihnachtet im Dechaneihof

Alles soll einfach mal wieder so werden, wie die Seniorinnen und Senioren es von früheren Jahren kennen. „Wir brauchen hier einfach mal wieder das Leben“, sagt der Leiter des Dechaneihofes St. Marien in Freckenhorst. Deshalb wird es Ende November für zwei Tage richtig weihnachtlich an und in der Einrichtung.

Freuen sich auf den Adventszauber am Dechaneihof (v.l.): Einrichtungsleiter Andreas Schmidt, Sabine Wolff und Kira Neuhaus. Die schwierige Situation in der Pandemie ist den Organisatoren klar. Auf der anderen Seite sagt Schmidt: „Wir brauchen hier das Leben.“

Da kommt dann doch langsam echte Weihnachtsstimmung auf: Zum ersten Mal lädt der Dechaneihof St. Marien zu einem Weihnachtsmarkt ein. Am Samstag (27. November) von 14.30 bis 18 Uhr sowie am darauf folgenden Sonntag von 11 bis 18 Uhr können Gäste und Bewohner sich freuen über zwei stimmungsvolle Tage – und zwar mit allem Drum und Dran, wenn es um das Thema „Weihnachten“ geht. Holzhütten, Stände und vieles mehr werden rund um den Hof aufgebaut sein.

„Wir wollen den Senioren in unserer Einrichtung einen Weihnachtsmarkt bieten, so, wie sie ihn kennen, aber lange nicht erleben konnten. Dass sie in Weihnachtsstimmung kommen“, sagt Andreas Schmidt. Dem Leiter des Dechaneihofs St. Marien in Freckenhorst ist es wichtig, dass bei den Bewohnerinnen und Bewohnern wieder ein wenig Alltag einkehrt. Auch, wenn die Zahlen der an Covid Erkrankten gerade extrem steigen.

Natürlich habe es im Vorfeld reichlich Überlegungen gegeben, wie die Veranstaltung coronakonform und sicher ablaufen könne, sagt Schmidt. So gilt hier die 2G-Regel und bei kleineren Kindern kommen Sonderregelungen zum Tragen.

Besondere Zutrittskontrollen

Außerdem wird es besondere Zutrittskontrollen geben: Jeder, der nachweisen kann, dass er den Bestimmungen entspricht, bekommt ein Bändchen. Auch werden Teststationen angeboten. „Wir wollen kein Risiko. Für niemanden, aber dennoch brauchen wir das Leben hier“, betont Andreas Schmidt. An zehn Ständen wird Selbst-Genähtes und Gebasteltes präsentiert, und es gibt ebenso ein großes Kinderkarussell. „Das ist kein kleines, sondern es ist richtig groß“, verspricht Andreas Schmidt. Auch werden unter anderem Kinderpunsch und weitere Getränke, ein offenes Café und Waffeln angeboten.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an weiteren Highlights. So kommt am Samstag (27. November) um 15 Uhr der Posaunenchor Ostenfelde. Die Herbstzeitlosen werden gegen 16 Uhr erwartet und der Kinderchor bietet im Anschluss gegen 16.30 Uhr einen weiteren musikalischen Genuss.

Drehorgelspieler kommt

Am Sonntag, von 11 bis 13 Uhr, kommt ein Drehorgelspieler, der sicherlich den ein oder anderen Besucher begeistern wird. Um 14.30 Uhr ist der Auftritt des Orchestervereins Freckenhorst geplant. Ein weiterer Höhepunkt wird das Rudelsingen um 17 Uhr sein. Ein Trend, der seit Jahren sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Auch der Karnevalsverein „Silberblau“ ist involviert und vor Ort. Eine Vielzahl an Ehrenamtlichen ebenfalls. So unterstützen die Frauen der KFD die Veranstaltung im Café. Auch an die kleinen Gäste haben die Veranstalter gedacht. Am Samstag findet von 17 bis 17.30 Uhr sowie am Sonntag von 14.30 bis 15 Uhr das Vorlesen einer Weihnachtsgeschichte für Kinder in den Räumen der Tagespflege statt. Der Weihnachtsmarkt wird in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Zusammen und Miteinander“ (ZuM) gestaltet.