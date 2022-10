Es wimmelt im Winterwald

Alle Jahre wieder kommt der neue Adventskalender der Bürgerstiftung - nun bereits in der neunten Auflage. Diesmal haben ihn die Künstlerinnen Hildegard Bunge und Irmgard Gehrigk gestaltet. Entstanden ist ein lustiges Wimmelbild vom Warendorfer Weihnachtswäldchen.

Er ist beliebt, begehrt, sorgt für Spannung und dient dem guten Zweck: der Adventskalender der Bürgerstiftung Warendorf. Rechtzeitig zum Fettmarktsonntag wird nun der Adventskalender 2022 in der Verkauf kommen. In diesem Jahr gibt es dabei etwas Neues, denn erstmals haben sich zwei Künstlerinnen gemeinsam an die Arbeit gemacht, um ein Motiv für den Kalender zu gestalten.

Die Malerinnen Hildegard Bunge und Irmgard Gehrigk haben sich dabei das beliebte Warendorfer Weihnachtswäldchen als Motiv ausgewählt und ein Wimmelbild erstellt, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen erfreuen dürfte. Die beiden Künstlerinnen haben sich dabei den Spaß erlaubt, verschiedene Personen im Bild zu verstecken, unter anderem den Bürgermeister. „Es besteht aber keine Ähnlichkeit“, sagt Irmgard Gehrigk bei der Vorstellung des Motivs. Das Bild zeigt die Vielfältigkeit der Angebote und das bunte Treiben auf dem Weihnachtsmarkt in verschiedenen Formen. Dabei legten die Künstlerinnen mehr Wert auf die atmosphärische Darstellung als auf die realistische Gestaltung, und so gibt es für alle Typisches, Witziges und Anrührendes zu entdecken.

„ »Eine Hälfte der Bilder ist mit dem Pinsel, und eine Hälfte am Rechner entstanden.« “ Klaus D. Ende, Vorsitzender der Bürgerstiftung

Die im Warendorfer „Atelier Mal 10“ aktiven Künstlerinnen verbindet eine langjährige berufliche sowie künstlerische Tätigkeit, begleitet von zahlreichen Workshops, Weiterbildungen und Ausstellungen. Neben ihren eigenen Bildern in individuellen Malstilen entstehen auch immer wieder Kunstprojekte, bei denen sie gemeinsam an einem Werk malen. Sie inspirieren und motivieren sich gegenseitig, aber „wir können uns auch gegenseitig kritisieren“, sagt Irmgard Gehrigk, und das auf konstruktive Weise.

Der Adventskalender der Bürgerstiftung erscheint in einer Auflage von circa 7000 Exemplaren. „Er kostet sechs Euro, genau wie im Vorjahr“, sagt Klaus D. Ende, Vorsitzender der Bürgerstiftung. Es ist insgesamt der neunte Kalender, aber der siebte, der durch Künstlerinnen und Künstler aus der Region gestaltet wurde. „Eine Hälfte der Bilder ist mit dem Pinsel, und eine Hälfte am Rechner entstanden“, sagt Ende. Das Original ist etwa 50 Prozent größer und wurde von der Bürgerstiftung gegen ein Anerkennungshonorar erworben. „Noch in diesem Monat wollen wir mit allen Originalen im Flur des Bürgermeisters eine Winterausstellung starten“, erklärt Vorstandsmitglied Bernhard Austermann.

Natürlich gibt es auch wieder etwas zu gewinnen, denn hinter den Türchen verstecken sich insgesamt 142 Preise, sechs pro Tag und damit einer mehr als im Vorjahr. „Kein Preis ist unter 50 Euro wert“, verrät Beisitzerin Monika Schmidt. Insgesamt werden 17 800 Euro ausgeschüttet, und der Hauptpreis ist ein TV-Gerät im Wert von 800 Euro. Die Preise wurden alle von den Warendorfer Kaufleuten gesponsert. Der Erlös des Kalenders fließt in die Projekte der Bürgerstiftung. „Das ist unsere größte Einnahmequelle“, sagt Austermann.

Der Verkauf findet am Sonntag (16. Oktober) von 13 bis 18 Uhr vor dem Café Hülsmann statt. Ab dem 28. Oktober ist der Kalender an verschiedenen Vorverkaufsstellen zu erhalten, die noch bekanntgegeben werden.