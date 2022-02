Der Kommissar Overbeck aus der Wilsberg-Krimireihe hat ihm zu einer extrem hohen Bekanntheit verholfen. Doch Roland Jankowsky ist nicht nur vor der Kamera präsent, vielmehr widmet er sich auch immer wieder dem Theater, den Chansons oder Lesungen und Hörspielen. Im März gastiert er im Sophiensaal in Warendorf.

Wer kennt ihn nicht – den ein wenig verschrobenen Kommissar Overbeck aus der Wilsberg-Krimireihe? Am 16. März (Mittwoch) und am 17. März (Donnerstag), findet jeweils eine Krimilesung mit Roland Jankowsky mit dem Titel „Es wird Tote geben – Overbeck reloaded – Die Lesung“ statt. Der Ticketvorverkauf ist gestartet.

Seit vielen Jahren kennt man Roland Jankowsky aus verschiedenen TV-Formaten, unter anderem als Kommissar Overbeck aus der ZDF-Krimireihe „Wilsberg“. Wenn es zeitlich passt, verschlägt es ihn immer aber wieder auch auf die Bühne und ins Studio. Theater, Chansons, Lesungen und Hörspiele – Roland Jankowsky ist breit aufgestellt.

Es ist nicht zuletzt sein manchmal etwas sonderbarer Kommissar Overbeck, der die ZDF-Krimireihe „Wilsberg“ nach über 50 Folgen in 17 Jahren in den Kultstatus erhob und sich einer großen, immer noch wachsenden Fangemeinde erfreut, trotz der vielen Fettnäpfchen, in die er tritt.

In seiner Lesung lässt Jankowsky diese jedoch tunlichst aus. Ausgestattet mit langjähriger Erfahrung als Radiosprecher und Vorleser, trägt er ausgewählte „kriminelle“ Kurzgeschichten vor. Sein „Alter Ego“ scheint auch in diesem Genre präsent, sitzt „uneingeladen“ am Lese-Tisch und kommentiert den Vortrag mit origineller Körpersprache, gelegentlichen Querverweisen und Bonmots.

Ein subtiles, für den Zuschauer unterhaltsam zu beobachtendes Spiel zwischen Vorleser und Schauspieler entwickelt sich und macht Jankowskys Lesungen zu einem augenzwinkernden, spaßigen Erlebnis. Der Kölner Schauspieler ist ein exzellenter Vorleser und seine Lesekunst verspricht allerbeste Unterhaltung. Die Krimilesungen finden im Sophiensaal, Kurze Kesselstraße 17, statt und beginnen um 19 Uhr.

Pandemiebedingt findet die Veranstaltung unter der 2G-Regel statt. Unter Umständen wird zusätzlich ein vorheriger Schnelltest erforderlich. Die VHS bittet um die Nutzung des Vorverkaufs über vhs-warendorf.de. Der Preis pro Ticket beträgt 17 Euro.