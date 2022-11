Etwas Schönes für die Füße

Christoph Berger hat sie im Museumsshop entdeckt und sofort an die Ebbers-Galerie gedacht. Dass sein Vater Rudolf Berger jedoch aus den Kunstsocken eine ganze Ausstellung macht, hatte er nicht gedacht.

„Kunstsocken“ in der Ebbers-Galerie

Auch die diesjährige Weihnachtsdekoration im Modehaus Ebbers kommt an der neuen Ausstellung nicht vorbei. So hängen die „Kunstsocken“ auch am Adventskranz.

„Kunst für die Füße an die Füße“ – der Titel der neuen Ausstellung in der Ebbers-Galerie klingt fast wie ein Aufruf. Das soll aber keinesfalls bedeuten, dass man die Kunst mit Füßen treten soll. Im Gegenteil. Unsere Füße haben etwas Schönes verdient. Tragen sie uns doch das ganze Leben lang zuverlässig durch die Welt.

Noch wird tüchtig gewerkelt, gemessen und ausprobiert, bis die Kunst auf den Socken auch dementsprechend präsentiert werden kann. Bis zur Eröffnung der Ausstellung „Kunst für die Füße an die Füße“ am Donnerstag (24. November) um 11 Uhr in der Ebbers-Galerie, sind ja noch ein paar Tage Zeit.

„Die Umsetzung ist gar nicht so einfach“, gibt Rudolf Berger zu. Aber schon jetzt ist zu sehen, dass die Socken in der Ausstellung der Ebbers-Galerie nicht allein stehen oder besser hängen werden. Die aufgebrachten Kunstwerke sollen im Vordergrund stehen. In der Verbindung mit Informationen zu den Arbeiten und den Künstlern finden die „Kunstsocken“ einen passenden und kunstgerechten Rahmen. Von der Renaissance bis zur Street-Art ist alles dabei.

Unterstützung für „Aktion Kleiner Prinz“

Christoph Berger hatte die Socken selbst in einem Museumsshop entdeckt. „Ist das nicht auch etwas für uns“, fragte er seinen Vater Rudolf Berger, nicht ahnend, dass gleich eine ganze Ausstellung daraus entstehen würde. Dazu hat sich noch eine weitere Idee ergeben: Von der Firma Musearta gibt es ebenfalls eine Edition mit sechs Motiven – für Babys, Kinder und Erwachsene – aus dem Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry. „Da machen wir doch was“, hat Berger schnell die Verbindung zu der Warendorfer Hilfsorganisation „Aktion Kleiner Prinz“ gezogen. Mit dem Kauf eines Sockenpaars wird die gleichnamige Kinder-Hilfsorganisation unterstützt. Ebbers überweist für jedes Paar mit dem Motiv des Kleinen Prinzen zwei Euro an die „Aktion Kleiner Prinz“.

Und noch etwas: Am 4. Dezember (Sonntag) gibt es eine Lesestunde in der Ebbers-Galerie. Klaus Chmiel (ehemaliger Vorsitzende der „Aktion Kleiner Prinz“) und Susan Bock werden abwechselnd aus dem Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry lesen – Chmiel auf Deutsch und Bock auf Englisch. Während die Kleinen der Geschichte lauschen, können die Erwachsenen sich die Ausstellung ansehen – oder umgekehrt.

Kunstsocken käuflich zu erwerben

Natürlich sind die „Kunstsocken“ nicht allein dazu da, um sie an die Wand zu hängen. Socken gehören an die Füße. Neben der Ausstellung werden die Socken im Modehaus Ebbers deswegen auch käuflich zu erwerben sein.

Zudem haben sie eine Umverpackung, die gut, aber nicht ausschließlich, in die weihnachtliche Zeit passt – die Socken stecken in Kugeln, auf denen ebenfalls das Kunstmotiv aufgebracht ist. So sind sie ein tolles Geschenk.

Auch in der diesjährigen Weihnachtsdekoration des Modehauses sind die Kunstsocken präsent. So prangen „Vincent und Co.“ auch am großen Adventskranz mitten im Modehaus.