Euphorie weicht Ernüchterung

Laga-Teammitglied André Auer, Bürgermeister Peter Horstmann, Ministerin Ursula Heinen-Esser, Pressestellenmitarbeiterin Sabrina Rode und Laga-Teamleiterin Pascale Kaell (v.l.) am Mittwochmorgen in DüsseldorfIna Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, hob in einer Videobotschaft hervor, wie nachhaltig die Konzepte der drei Bewerberstädte konzipiert seien.Dann eben ohne Laga: Warendorf entwickelt sich selbst, hofft aber auf Unterstützung durch Förderprogramme.

Warendorf hat es nicht geschafft: Die Landesgartenschaustadt des Jahres 2026 heißt Neuss. Dieses knappe Ergebnis der Jury (6:4 Neuss gegen Warendorf) hat die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz Mittwochmorgen bekanntgegeben. Aus Euphorie und Hoffnung nach der zweiten Warendorfer Bewerbung wurde Enttäuschung. Und nun? Zunächst einmal der Weg durchs „Tal der Tränen“ – aber dann soll die bei der Bewerbung für die Gartenschau gewonnene Energie genutzt werden. Das war Stimmungslage bei Bürgermeister Peter Horstmann im WN-Gespräch.

„ »Frau Heinen-Esser hat mir berichtet, dass sich die Jury schon sehr schwer getan hat.« “ Bürgermeister Peter Horstmann

Also Neuss. Ministerin Ursula Heinen-Esser nannte bei Bekanntgabe dieser Entscheidung das Konzept der Rheinländer „nachhaltig, innovativ und städtebaulich überzeugend.“ Ihr Dank und ihre Glückwunsche gingen aber auch nach Grefrath und Warendorf. Alle drei Konzepte zeigten „tiefgreifende Überlegungen, wie mit grüner Stadtentwicklung die Lebensqualität der Menschen in unserem Land gefördert werden kann“, so Heinen-Esser im Atrium des Ministeriums.

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, betonte in einer Videobotschaft: „Beglückwünschen muss man alle drei Bewerber-Städte. Allein die Tatsache der Bewerbung hat in den jeweiligen Kommunen schon Vieles vor Ort angestoßen.“ Alle hätten eine Bestandsaufnahme ihrer Stadtentwicklung vollzogen „und dabei den Fokus vor allem auf naturräumliche Qualitäten, Klimaresilienz und attraktive Umfelder gelegt. Sie haben Ideen entwickelt, um durch den Ausbau und die Aufwertung von Park- und Grünanlagen die Lebensqualität weiter zu verbessern. So sind allein schon Ihre Bewerbungen ein Gewinn.“ Beide Ministerinnen sagten neben Grefrath auch Warendorf ihre Unterstützung für die Umsetzung zentraler Teilelemente ihrer Bewerbungen zu.

Jury lobt inhaltliche Qualität der Bewerbungen

Die zehnköpfige, unabhängige Kommission hatte die Bewerbungen für die nunmehr 20. Landesgartenschau begutachtet und alle Bewerberstädte bereist. Am Ende fiel das Votum zugunsten von Neuss aus. „Äußerst knapp“, wie Peter Horstmann schon am Dienstagabend erfahren hatte. Da rief Ursula Heinen-Esser den Bürgermeister an und informierte ihn vorab. „Das ist meines Wissens auch einzigartig, dass es in einer Jury eine Kampfabstimmung gibt.“

Horstmann wertet es als Beleg für die hohe Qualität der Arbeit, die in der Bewerbung steckte. Und für die dieses Mal sehr gezielte, dosierte Werbung für zahlreiche Teilaspekte und -inhalte einer Laga durch die Stationspaten. „Das war wirklich schon super pointiert – insofern hätten wir alle es nicht besser machen können“, wurde der Verwaltungschef noch ein dickes Lob an alle los, die sich so intensiv in ein Projekt begeben hatten, dessen Erfolg angesichts einer unabhängigen Bewertungskommission von vorneherein offen war. „Frau Heinen-Esser hat mir berichtet, dass sich die Jury schon sehr schwer getan hat.“ Sie selbst habe wohl sehr viel Sympathie für Warendorfs Bewerbung gehabt, sich aber nicht über das Votum der Kommission hinwegsetzen wollen.

„ »Das Land hat schon großes Interesse daran, die Bewerber zu unterstützen.« “ Horstmann über mögliche Förder-Alternativen

Warum es Neuss wird? Dort soll die Umgestaltung des ehemaligen Trabrennbahngeländes den Kernbereich der Landesgartenschau bilden. Auf 39 Hektar soll ein nachhaltig angelegter Bürgerpark entstehen, die Laga „als Scharnierfunktion für die nachhaltige Entwicklung angrenzender Stadtquartiere und die Erschließung von Zugängen zum Rhein dienen.“

Aus Sicht von Peter Horstmann hat der Stempel „zweite Sieger“ die Betonung auf „Sieger“. Denn Ursula Heinen-Esser habe ihn ermutigt, in Düsseldorf vorstellig zu werden. „Das Land hat schon großes Interesse daran, die Bewerber zu unterstützen“, so Horstmann. Die Ministerin habe klar auf vorhandene Förderkulissen für bestimmte Aspekte der Warendorfer Gartenschau-Bewerbung hingewiesen. Explizit gehe es dabei auch um das Brinkhaus-Gelände. Peter Horstmann: „Da werden auch Gespräche in Düsseldorf laufen.“ Vorzugsweise im Haus von Ursula Heinen-Esser und Ina Scharrenbach. Beide Ministerinnen waren bekanntlich Sonntag anlässlich der offiziellen Vorstellung des neuen Landgestütsleiters Dr. Felix Austermann erst in Warendorf.

„ »Beglückwünschen muss man alle drei Bewerber-Städte.« “ Heimatministerin Ina Scharrenbach

Wie Peter Horstmann nun die Weiterentwicklung sieht? „Wir treffen uns heute Nachmittag ohnehin zufällig mit der politischen Priorisierungsgruppe. Da werden wir sicher erst mal gemeinsames Wundenlecken betreiben.“ Nachdem er die Eindrücke der vierköpfigen Delegation geschildert hat (geplant waren im Fall des Zuschlags über ein Dutzend Teilnehmer), sollte es dann um einen ersten Blick auf die nächste Zeit ohne Laga-Planung geben. „Jetzt sind einige zeitliche Zwangspunkte weggefallen. Wir haben da viel Arbeit, Zeit und Gehirnschmalz investiert und müssen jetzt neu sortieren.“

Die Bewerbung habe viele Akteure eng zusammengeführt, diese Energie müsse mannutzen. „Da werden wir jetzt die Schwerpunkte neu setzen müssen.“ Seiner Ansicht nach gehört die Entwicklung von Brinkhaus ganz oben auf die Liste. „Ich persönlich bewerte es als Vorteil, durch den Kauf viel mehr Handlungsoptionen zu haben.“

Mit Blick auf die in der Bewerbung steckende Leistung ist Bürgermeister Horstmann gegen Ende des Gesprächs deutlich optimistisch. „Das hat uns insgesamt allen gut getan!“