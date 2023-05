Eurobahn-Strecke der RB67 ist die „gefährlichste Deutschlands“

Auf der Zugstrecke Bielefeld - Warendorf - Münster gibt es besonders viele Unfälle. Am Donnerstag stieß erneut eine Eurobahn mit einem Auto zusammen. Doch was macht die Strecke zur „gefährlichsten Deutschlands“?

Am Donnerstag ereignete sich erneut ein Unfall auf der Zugstrecke Bielefeld - Warendorf - Münster.

Ein Schwerverletzter, eine stundenlange Sperrung der Bahnlinie und der anliegenden B64 sowie ein Sachschaden in mindestens fünfstelliger Höhe. Das ist die Bilanz eines Unfalls von Donnerstagnachmittag. Ein Zug der Eurobahn stieß zuvor in Höhe Neuwarendorf an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Auto zusammen.