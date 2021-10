Europäsiche Elemente mit indischen Einflüssen

Mit „Ragawerk“ kam ein ganz besondere Spielweise des Jazz nach Warendorf, Max Clouth lud mit seinem „Indian Jazz Guitar“ ein zu einer Reise in ferne Welten, in denen es andere Skalen und Harmonieabfolgen ebenso gab wie ungewöhnliche und überaus interessante Melodieführungen.

Endlich wieder Jazz live im Dachtheater – man merkte Armin Düpmeier bei seiner Begrüßung die Freude über den Start der beliebten Jazzreihe deutlich an und auch das Publikum wusste dies zu würdigen. Schließlich hatte man sehr lange auf dieses Konzert warten müssen und so war die Resonanz bei den Liebhabern feinsten von Hand gemachten Jazz entsprechend groß.

Mit „Ragawerk“ kam ein ganz besondere Spielweise des Jazz nach Warendorf, Max Clouth lud mit seinem „Indian Jazz Guitar“ ein zu einer Reise in ferne Welten, in denen es andere Skalen und Harmonieabfolgen ebenso gab wie ungewöhnliche und überaus interessante Melodieführungen. Mit Georg Boessner an den Keyboards und am elektronisch veränderten Flügel sowie Jonathan Sell am Bass und Martin Standke am Schlagzeug hatte er musikalische Weggefährten auf seinem „Roadtrip“, die seine Intentionen bestens umzusetzen verstanden. Dabei mischten sich kulturelle Einflüsse Indiens dem Namen des Quartetts folgend mit westeuropäischen Jazzelementen, wechselten die Rollen der Künstler im musikalischen Dialog permanent und ergaben so einen facettenreichen Einblick in die Vorstellungswelt von Max Clouth.

Der Gitarrist spielte auch ein recht ungewöhnliches Instrument. Doppelhalsige Gitarren sind nicht so ungewöhnlich, aber sie sind oftmals nur unterschiedlich gestimmt und mit anderem Klangbild versehen. Seine Sonderanfertigung war einerseits wie eine „normale“ E-Gitarre mit Bünden und gewohnter Stimmung angelegt und zusätzlich hatte sie noch eine bundlose Sechs-Saitengitarre, die den indischen Tonskalen mit ihren Vierteltonschritten natürlich sehr entgegenkam. Seine Virtuosität und spieltechnische Versiertheit stelle er allerdings immer in den Dienst des musikalischen Ausdrucks, musizierte mit seinen Kollegen in einem bis ins kleinste Detail stimmigen Dialog.

Georg Bößner, der seine klassische Ausbildung mit Studien bei so bekannten Jazzpianisten wie Peter Ortmann zu einem ganz persönlichen Stil verbunden hat, konnte seine Ideen perfekt einbringen, da ließ Max Clouth ihm immer genügend Freiraum. Mit großem dynamischen Spektrum bereicherte er den Gesamtklang des Quartett, nahm die Melodien von Max Clouth wie bei „Chowpatti“ gekonnt auf und entwickelte sie dann weiter. Das war schon eine pianistisch-kompositorische Meisterleistung, was der Mann an den Tasten dem begeisterten Publikum bot. Wenn dann noch das punktgenaue Spiel von Schlagzeuger Martin Standke in die teils verzwickten indischen Rhythmen entführte und Jonathan Sell am Bass bei Stücken wie „Nature“ und „Promise“ für den passenden Groove sorgte, war das Vergnügen des Publikums einfach perfekt. Sicherlich wird man viele der Besucher des Konzerts von Ragawerk bei den nächsten Veranstaltungen wieder treffen, denn solch hochwertige Musiker wie bei „Jazz im Dachtheater“ erlebt man eben nicht alle Tage.