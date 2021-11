Exhibitionist an Bahnhofstraße

Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten. Nach Angaben einer Zeugin habe ein Mann am Dienstag gegen 6.45 Uhr in einer Hecke an der Bahnhofstraße mit geöffneter Hose an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Trotz schneller Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht angetroffen werden. Er ist geschätzt zwischen 50 und 60 Jahre alt, 1,80 Meter und 1,85 Meter groß, hat eine unauffällige Figur, wohl längere, dunkelblonde Haare und trug Jeans sowie ein braun/beige kariertes Hemd. Angaben an die Polizei unter

94 10 00 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.