Experimente mit der Stimme

Wenn Singen zum Experiment mit der Stimme wird, dann kann dabei eine spannende Erfahrung herauskommen. Am 26. November gibt es einen kostenfreien Schnupperabend im Elsberg-Forum unter dem Stichwort „Circle Singing“.

Nach einer langen Zeit des Lockdowns darf man sich endlich wieder treffen, gemeinsam aktiv sein und vor allem – auch wieder miteinander singen.

Singen macht glücklich, heißt es. Aber: „Ich kann doch gar nicht singen“, denken viele. Und andere sind überzeugt: „Ich kann den Ton doch gar nicht halten.“

Singen ist, einfach gesagt, der musikalische Gebrauch der menschlichen Stimme. Beim „Circle Singing“ wird der musikalische Gebrauch spielerisch mit anderen entdeckt.

Eduard Burda und Theaterpädagoge Christian Berlin von der A-Capella-Improgruppe „Voice Trip“ aus Münster laden am 26. November (Freitag) um 19 Uhr zu einem kostenfreien Schnupperabend ins Elsberg-Forum in Warendorf ein.

Einfache Anleitung ohne Noten

Wer gerne mit anderen singt oder singen möchte und unter einfacher Anleitung und ohne Noten, harmonische, leichte und auch witzige Lied- und Tonideen kennenlernen will, ist hier genau richtig.

Christian Berlin und Eduard Burda bieten aber keinen „normalen“ Singabend an, bei dem vorgegebene Melodien oder Noten gelernt werden müssen, sondern einen Abend voller Experimente mit der eigenen Stimme.

Es kann besonders inspirierend sein, durch das gemeinsame Ausprobieren, Freiheiten und neue Ausdrucksmöglichkeiten zu entwickeln. Improvisation ist eine besondere Form der Beweglichkeit, denn es heißt, etwas ohne Vorbereitung und aus dem Stegreif zu tun, sich selbst und einander zuhören und Raum geben.

Coaches geben Tonlagen vor

Die beiden Coaches geben einfache Tonfolgen vor. Was daraus entsteht, ist jedes Mal anders. Alle Beteiligten lernen, Resonanzräume in sich zu erforschen und die Stimme aus sich herauszuholen, um mit ihr unterschiedliche Rhythmen und Stimmungen zu erzeugen.

„Jeder kann mitmachen, aber niemand muss“, ist den beiden Coaches wichtig. Auch einfach dabei sein und zuhören ist erlaubt. Aber erfahrungsgemäß sind am Ende alle gerne dabei. Eine Voranmeldung zum Schnupperabend am 26. November (Freitag) um 19 Uhr im Elsberg-Forum in Warendorf ist nicht nötig. „Einfach reinkommen und mitmachen“, ist das Motto.

Und wer danach noch mehr möchte: Ein Wochen­end-Workshop ist bereits für die Zukunft in konkreter Planung.