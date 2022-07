Explosive Pinselstriche bis in die Seele

Hartmut Hellner zeigt Arbeiten in der Galerie Friederichs

Warendorf

„Jedes Pferd ist einzigartig“, sagt Hartmut Hellner. „Ich male kraftvoll und expressiv, spritze die Farben über die Leinwand, lasse sie verlaufen oder verteile sie mit groben Mauerkellen. Der Betrachter soll nicht nur erkennen, was er sieht, er soll es erleben und tief in das Wesen der Menschen, Pferde und Landschaften eintauchen.“ Rosemarie Friederichs, Inhaberin des Heinrich-Friederichs-Museums, ist es gelungen, den bekannten „Pferdemaler“ nach Warendorf zu holen. Die Ausstellung wurde am Sonntag eröffnet.

Von Beate Trautner