Fächerspektrum präsentiert

Einen Einblick in den Alltag an der Gesamtschule gewährte das Kollegium und die Schülerschaft im Rahmen eines Tags der offenen Tür.

Am Tag der offenen Tür präsentierte sich die Gesamtschule von ihrer Schokoladenseite. Vielfalt, Chancengleichheit, Gemeinschaft, Leistung – diese Begriffe prägen laut Pressemitteilung der Schule seit vielen Jahren das Leitbild der Gesamtschule und die Angebote am vergangenen Samstag zeigten, dass diese Begriffe nicht bloß leere Worthülsen sind.

Am Standort Nord präsentierte sich die Sekundarstufe I mit all ihren Facetten. Das breite Fächerspektrum zeigte sich in den thematischen Sprachenräumen: Allen voran Englisch, aber auch die Fächer Spanisch und Französisch, die entweder als Wahlpflicht- oder Erweiterungskurse gewählt werden können, lockten mit Unterrichtsrätseln und auch das Fach Latein zeigte, dass die Verbindung zwischen antiker und moderner Technik gut funktioniert. Weitere Highlights waren die Platt-deutsch-AG, die Informatik-Rätsel und der Raum der Mathematik.

Neuer Profilzweig Gesa 2.0

Im Ostgebäude wurde es kulinarisch: Die Schülervertretung verkaufte Brezeln und zwei Klassen des Jahrgangs sechs boten internationale Gerichte gegen einen kleinen Obolus an. Außerdem gab es einen Entspannungsraum, der Erholung vom regen Treiben auf den Fluren bot. Einige Kollegen stellten den neuen Profilzweig Gesa 2.0 vor, der in zwei fünften Klassen umgesetzt werden soll und dessen Fokus auf dem individualisierten und projektorientierten Lernen liegt.

Im südlichen Gebäude glänzten Kreativität und Entdeckungsgeist. Der Fachbereich Naturwissenschaften lockte mit Experimenten zu chemischen Stoffen und Lichtbrechung. Farbenfroh wurde es beim Basteln im Kunstraum, während aus dem Musikraum gut zu erlernende Melodien schallten.

Kreative Unterrichtsmethoden

Im Westgebäude fand der Schnupperunterricht statt: In verschiedenen Fächern konnten die Gäste mit kreativen Unterrichtsmethoden in Kontakt kommen und so ihren Eindruck vom vielfältigen Schulleben an der Gesamtschule abrunden.

Einen Einblick in die Oberstufe der Gesamtschule, die im Sommer nicht vom Wechsel von G8 auf G9 betroffen ist, gewährte der Tag der offenen Tür am Standort Von-Ketteler-Straße 42. Schülerinnen und Schüler der Q2 führten Gruppen durch das Gebäude und präsentierten das Fächerangebot. Besonderes Interesse fand dabei die Möglichkeit, Sport als viertes Abiturfach wählen zu können, was aktuell in Warendorf nur an der Gesamtschule möglich ist.

Die Gesamtschule lädt am 17. Januar (Dienstag) um 19.30 Uhr zum Infoabend der Oberstufe ein. Die Gesamtschule bietet außerdem in der Zeit vom 16. bis 19. Januar Hospitationen für zukünftige Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe an.