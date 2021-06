Fachwerkscheune wird Museum

Die Fachwerkscheune am Neuenhof 6 in der Warendorfer Altstadt wird zurzeit saniert. Nach der Sanierung soll das Erdgeschoss als Lager und Remise eingerichtet und den Besuchern im Rahmen von Führungen gezeigt werden. Das Speichergeschoss und der Dachboden werden zu einem Magazin für die Sammlungen der Altstadtfreunde ausgebaut. Die Scheune wird Museum.

Die Scheune Neuenhof 6 haben die Altstadtfreunde schon lange im Blick und damit auf ihrer Projektliste. Zum einen, weil sie wesentlicher Bestandteil des Gebäudeensembles Neuenhof ist, aber insbesondere, weil die Scheune zu den letzten Beispielen dieser ehemals in der Stadt weit verbreiteten Wirtschaftsgebäude zählt. Jetzt wird die Fachwerkscheune saniert.

Die unscheinbare Scheune wurde um 1810 für den Kaufmann Zurbonsen errichtet, der sein Handelsgeschäft am anderen Ende des Grundstücks, an der Laurentiusstraße, betrieb. Im Erdgeschoss befindet sich eine breite Durchfahrtsdiele, an die sich seitlich Stallungen mit Zwischenböden anschließen. Das obere Stockwerk blieb völlig ungeteilt, so dass hier Ernte und Heu gelagert werden konnte.

Nachforschungen der Warendorfer Altstadtfreunde ergaben, dass es bis in das 17. Jahrhundert nahezu auf jedem größeren bürgerlichen Anwesen ein oder sogar mehrere größere Wirtschaftsgebäude verschiedener Zwecke und unterschiedlicher Gestalt gegeben hat. Seitdem nahm ihre Zahl ständig ab, denn immer weniger Bürger unterhielten eine eigene Landwirtschaft. So hat man später immer wieder alte Scheunen in Wohnhäuser umgebaut.

Schon 1984 wollten die Altstadtfreunde der Eigentümerin bei der Neueindeckung unterstützen. Sie überlegten, das Gerüst auch zur Renovierung des Vordergiebels zu nutzen.

2019 wurde das Gebäude auf Initiative der Altstadtfreunde durch die Stadt Warendorf angekauft, um es in das Dezentrale Stadtmuseum zu integrieren. Die nötigen Fördermittel stehen jetzt bereit.

Nach der Sanierung soll das Erdgeschoss als Lager und Remise eingerichtet und den Besuchern im Rahmen von Führungen gezeigt werden. Das Speichergeschoss und der Dachboden werden zu einem Magazin für die Sammlungen der Altstadtfreunde ausgebaut. Die Scheune Neuenhof 6 ist eine der letzten noch erhaltenen Scheunen in der Altstadt.

Heute sind nur noch sechs historische Scheunen in der Stadt in einem denkmalwerten Zustand: Brünebrede 12 (18. Jahrhundert), Brünebrede 49, Kletterpohl zu Emsstraße 20 (von 1711), Kletterpohl 5 (um 1800), Neuenhof 6 (um 1800) und Lilienstraße zu Freckenhorster Straße 32 (um 1820).