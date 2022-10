Fahndungsmaßnahmen mit erfolgreichem Ausgang

Erfolgreich abschließen konnte die Polizei einen größeren Einsatz am Dienstagabend in einem Freckenhorster Waldgebiet. Der vermisste Mann wurde gefunden und in eine Fachklinik gebracht.

Mit einem größeren Einsatz suchte die Polizei am Dienstagabend einen vermissten Mann in einem Waldgebiet in Freckenhorst.

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist nach einer Pressemitteilung der Polizei es am Dienstagabend um 20.20 Uhr in Warendorf-Freckenhorst gekommen.

Nach einem Zeugenhinweis haben Polizisten zunächst einen vermissten Mann in einem Waldgebiet gesucht. Er soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Da nicht auszuschließen war, dass der Gesuchte eine Schusswaffe bei sich hatte, wurden Sondereinsatzkräfte zur Unterstützung hinzugerufen. Auch ein Polizeihubschrauber und ein Polizeihund wurden zur Suche eingesetzt.

Die Fahndungsmaßnahmen waren erfolgreich, so berichtet die Polizei in ihrer Pressenotiz, der 46-jährige Warendorfer konnte durch Polizisten am späten Abend ohne Waffe angetroffen und in Gewahrsam genommen werden.

Der Warendorfer wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht