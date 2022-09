Fakten zu Energiekrise und möglichen Szenarien

Was erwartet mittelständische Unternehmer in Sachen Energiekosten? Wiwa reichte die Frage weiter.

Auch die Experten der Stadtwerke haben nicht auf alle Fragen zur aktuellen Energie-(Un)Sicherheit Antworten, sagt Geschäftsführer Böjrn Güldenarm. Aber mit einem auf Initiative des Vereins Wiwa (Wirtschaft für Warendorf) entstandenen Format wollen sie zumindest für panikfreie Klarheit sorgen. Auftakt: eine Infoveranstaltung für Betriebsinhaber. Das gaben die Partner Montag im Sophiensaal bekannt.

Zur Energiekrise noch die Inflation, als Folge Konsumverzicht und sinkende Kaufkraft – das steigere den Druck auf Gewerbetreibende. Für aktive Kommunikation und als Reaktion auf das gesteigerte Informationsbedürfnis bieten die Stadtwerke mit der Wirtschaftsförderung und Wiwa als Auftakt die Infoveranstaltung am 22. September (Donnerstag) ab 19.30 Uhr im Forum des Modehauses Ebbers an. Die Gewerbetreibenden werden per E-Mail wohl am heutigen Dienstag informiert und eingeladen – die Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt.

Reihe von Infoveranstaltungen

Über die aktuelle Lage auf den Energiemärkten spricht Björn Güldenarm. Energiesparmaßnahmen für Unternehmen schildert Patrick Schütz (Klimaschutzoffensive Handelsverband Deutschland HDE e. V.), nennt Maßnahmen zur Einsparung von Energie, Möglichkeiten zur Kostensenkung für kleine und mittelständische Einzelhändler und praktische Hilfestellungen für Unternehmen. Alle Unternehmen im ganzen Stadtgebiet übrigens, wie Wirtschaftsförderer Thorsten Krumme noch ausdrücklich erwähnte.

Welche Vorbereitung es auf einen Blackout, also flächendeckenden Stromverlust, gibt, das erklärt wiederum Björn Güldenarm, der auch im Krisenstab der Stadt diesbezüglich mitwirkt, sowie Martin Schleinhege (Cyrano Kommunikation).

Diese Veranstaltung ist eine von mehreren, mit denen Stadtwerke und Stadt die Bürgerschaft über die weiteren Entwicklungen der Energiekrise informieren und in den Dialog gehen wollen. Beide stehen in engem Austausch wegen Krisenvorsorge und gemeinsamer Kommunikation.