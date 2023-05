Angeklagter hatte Gewaltfantasien: „Böse Gedanken waren immer da“

Der Angeklagte (o.l.) war Mit-Azubi von Johanna K.. Sie sei seine große Liebe gewesen, gesteht er einem Freund. Er für sie nicht. Am frühen Morgen des 9. November hat er sie laut Anklage in ihrer Wohnung (o.r.) vergewaltigt und ermordet. Ende November wurde Johanna K. auf dem Friedhof Harsewinkel bestattet (u.r.).

Foto: Jörg Pastoor