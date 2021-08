Familienvater muss 500 Euro an Aktion Kleiner Prinz zahlen

Gegen die Zahlung von 500 Euro an die „Aktion Kleiner Prinz“ wurde am Montag das Verfahren gegen einen 45-jährigen Warendorfer eingestellt. Dem Mann wurde der Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz vorgeworfen. So hatte das Familiengericht ihm bereits untersagt, sich der Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Frau mehr als 20 Meter zu nähern.

Allerdings missachtete der dreifache Familienvater diese Anordnung im Mai 2020. Laut Anklage betrat er den Garten und versuchte durch die Terrassentür mit seiner Ehefrau zu kommunizieren. „Es war so“, räumte der 45-Jährige direkt ein.

Gesprächsbereit

Ein Freund habe ihm berichtet, seine Ehefrau sei gesprächsbereit. Vor Ort sei er nicht laut geworden und habe schnell die Sinnlosigkeit seines Auftretens erkannt, weshalb er das Grundstück zügig wieder verlassen habe.

Er sei bereits im November aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, habe eine Therapie gegen seine Eifersucht gemacht und an einer Mediation teilgenommen. Für ihn völlig überraschend habe ihn seine Ehefrau im Februar „vor die Tür gesetzt“. Dabei habe er doch nur den Kontakt mit seiner Familie halten wollen, insbesondere zu seinen Kindern, beteuerte der Mann. Seine Frau wolle jedoch nur noch über den Anwalt mit ihm kommunizieren.

Stalking

Sein Verteidiger hob das friedliche Verhalten seines Mandanten hervor, der weder ausfallend noch gewalttätig gewesen sei. Entsprechend sei eine Einstellung des Verfahrens sinnvoll. Auch die Anklage stand diesem Ansinnen offen gegenüber, wollte jedoch zunächst noch die Zeugenaussage der Ehefrau hören.

„Es waren viele, viele Dinge“, begann sie ihre Aussage. In einem Kalender habe sie alle Zwischenfälle notiert. Für sie handele es sich schlicht um Stalking. Immer wieder rufe sie der Angeklagte an, schelle an der Haustür, lege einen Brief an die Windschutzscheibe oder Blumen auf den Gartentisch. Sie wolle keine Kommunikation und sei mittlerweile umgezogen.

Falscher Weg

Der Angeklagte betonte umgehend, nur Kontakt zu seinen Kindern zu wollen. „Das ist aber der falsche Weg, denn sonst landen Sie hier“, belehrte ihn die Vorsitzende Richterin.

In der Zwischenzeit hatte die Anklage in Erfahrung gebracht, dass gegen den 45-Jährigen sieben ähnlich gelagerte Verfahren aktenkundig seien. Entsprechend kam eine Einstellung des Verfahrens nicht ohne Weiteres infrage.