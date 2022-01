Fassade in Holz-Korsett gezwängt

Völlig entkernt wird das Haus Niederschmid an der Ecke Kolpingstraße/Pumperie: Nur noch die Fassade ist stehengeblieben. Vier moderne Wohnungen in der Größenordnung zwischen 65 und 156 Quadratmetern entstehen hier von Grund auf neu. Nur die Fassade ist stehengeblieben, eingezwängt in ein Holzkorsett, damit sie nicht einstürzt. Vielen Poahlbürgern ist sicherlich noch das Porzellangeschäft Niederschmid in guter Erinnerung. Der Familie gehörte einst das Wohn- und Geschäftshaus.

Foto: Joachim Edler