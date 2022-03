Fast 50 Prozent sind Kinder

„100 000 Flüchtlinge bundesweit bedeuten 50 für Warendorf“, sagte in der Sitzung des Sozialausschusses Dr. Martin Thormann. Er machte damit deutlich: Die gängigen Quoten der Aufnahme werden bald keine Rolle mehr spielen.

229 registrierte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Warendorf

229 Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche, die aus der Ukraine geflohen sind, sind aktuell – Stand 21. März – bei der Stadt beziehungsweise dem Kreis registriert und leben in Warendorf. „Gerade eben sind acht hinzugekommen; sie standen plötzlich im Flur“, sagte am späten Dienstagnachmittag zu Beginn des Sozialausschusses Iris Blume. Sie ist in der Stadtverwaltung unter anderem für die Kriegsflüchtlinge mitverantwortlich.