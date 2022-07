Fast freie Flugbahn für „Flauschi“

2021 kam ein kranker, junger Fledermausmann aus Warendorf nach Münster in Pflege. Jetzt ging es für ihn um Freiheit. Aber es war zu früh.

Freitagabend um 21.50 Uhr: Eva Kemper (l.) nimmt Flauschi auf der Linnenwiese in der Box mit zur Baumreihe Richtung Milter Straße. Es ist kurz nach Sonnenuntergang – Zeit für den Jagdflug. Eigentlich. Das rechte Bild zeigt das Breitflügelfledermaus-Männchen bei der kurzen Zwischenmahlzeit. Statt Mehlwürmer gibt es vor dem Flugversuch etwas Welpenmilch. Fotos (2): Jörg PastoorJuni 2021: Die Flügel sind von Bakterien zerfressen, das Fledermausmännchen in keinem guten Gesamtzustand.

„Na, war wohl doch noch zu früh, Flauschi?“ Eva Kemper spricht ins Abenddunkel. Es ist kurz vor 23 Uhr am Freitagabend am Rand der Linnenwiese. Sie greift zum Boden, und der Adressierte meckert mit spitzen, hohen Kieksern. „Flauschi“ ist eine Breitflügelfledermaus. Mit etwa sieben, acht Zentimeter langem Körper und einer Flügelspannweite bis zu 38 Zentimetern eine der größten Arten in Europa. Und nur mit viel Glück hier – auch wenn das Ziel des Abends gescheitert ist. „Flauschi“ hätte zurück ins freie, wilde Leben gesollt. Es klappt – nur halb.