Faszinierende Lichtinstallation in Brinkhaus-Halle

Die Lichtinstallation in der großen Halle durchlief in dreieinhalb Minuten die Geschichte der Weberei bis hin zur potenziellen Nutzung des Geländes für die Landesgartenschau 2026.

Der Kauf des seit Jahren brach liegenden Brinkhaus-Geländes durch die Stadt Warendorf und die Einbeziehung in die LaGa-Bewerbung hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Dass das eher spontane Angebot, Kurzführungen über das Gelände – inklusive der Lichtshow von Michael Kantrowitsch und „Kluck Kola“ (Jana Mersch und Christian Confer) am Wochenende auf großes Interesse stieß, überraschte da wenig.

Als Bürgermeister Peter Horstmann nach dem Besuch der Kommission für die Landesgartenschau die Idee gekommen war, die Lichtinstallation in der großen Halle der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, galt es für das Stadtmarketing, schnell zu handeln: „Unsere Gästeführer haben spontan eine Kurzeinführung in die Brinkhaus-Geschichte erhalten“, berichtet Claudia Körk aus dem Tourismusbüro. Neben den Führungen hatte Sascha Demant (Daily Bar One) die rollende Café-Bar zwischen historischem Verwaltungsgebäude und dem etwas klobig wirkendem ehemaligen Verkauf auf dem Gelände an der Ems aufgestellt. Auch wenn die Ems noch durch Gebüsch und Brüstung von der Fläche getrennt ist: „Da kann man schon mal ein wenig das Flair spüren“, hofft sie, dass auf dem Gelände bald neues Leben einkehrt und freut sich über die gute Stimmung unter den Teilnehmern der 30-minütigen Führungen.

„In jeder Führung war bislang ein ‚alter Brinkhäuser‘ dabei“, freut sich Mechtild Langkamp-Flock über den Anklang des Angebots. Und darüber, dass auch sie während der Führungen noch dazulernen konnte. Die Gästeführerin war ebenfalls im Crash-Kurs über Geschichte des einstigen Textilunternehmens informiert worden. An den Gebäuden nagt derweil der Zahn der Zeit: Zerstörte Scheiben, Unrat und die sich ihren Platz zurückerobernde Natur lassen nur noch erahnen, dass einst hunderte Warendorfer dort ihren Arbeitsplatz hatten.

Nach einem Rundgang um die großen Gebäude folgte der Höhepunkt jeder Tour: Um in die große Halle mit der Lichtinstallation zu gelangen, mussten die Besucher einen Helm aufsetzen. Die dreieinhalbminütige Licht- und Animationsshow raste beeindruckend durch die Geschichte der Weberei, von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis ins Jahr 2026, in dem farbenfrohe Blumen die Silhouette des alten Verwaltungsgebäudes schmückten und den Boden der Halle mit Seerosen zum Emssee werden ließen.

Ob weitere Führungen angeboten werden können, stehe derzeit noch nicht fest, hieß es vom Stadtmarketing. Man müsse das Ergebnis der Landesgartenschau-Bewerbung abwarten.