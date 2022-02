Eine ganz besondere Lehrstunde steht am 10. März (Donnerstag) um 20 Uhr im Dachtheater des Theater am Wall auf dem Programm: „Goethes Faust“. Nun möchte man meinen, dass das ja nichts Besonderes sei. Wer hat denn nicht irgendwann schon einmal den Faust gelesen, gehört oder gesehen?

„Das Gleiche dachten wir uns auch“, sagt Horst Breuer vom Kulturbüro der Stadt Warendorf nicht ohne ein gewisses Schmunzeln. Denn als sie im Frühjahr 2020 am Abschlusstag der Freiburger Börse in „Goethes Faust – Kabarett mit Bernd Kohlhepp“ gingen, hatten die Programmmacher eigentlich schon genug Gutes gesehen. „Die Speicher waren nach drei Tagen voll und die Aufmerksamkeit erschöpft. Und dann gerieten wir zum Abschluss ohne große Erwartungen noch in den Unterricht von Herrn Kohlhepp – und waren begeistert“, erinnert sich André Auer gern.

Existenzielle Fragen

Bernd Kohlhepp gibt Goethes „Faust“. Kein Stück zählt mehr allgemeingültige Zitate, keines wird öfter gespielt. Generationen von Schülern lernten das Stück auswendig und beschäftigten sich, wenn auch gelegentlich unter Zwang, mit existenziellen Fragen: Wie fasst man die unendliche Natur, was hält die Welt im Innersten zusammen, vor allem dann, wenn diese hauptsächlich aus Facebook, Twitter und WhatsApp besteht?

Daher schwebt Bernd Kohlhepp unter dem Leitfaden „Mit der Faust aufs Auge“ eine Art faustische Bildungsoffensive vor, eine mephistophelische Exzellenzinitiative. Das unterdessen seine Ehe scheitert und er am Bildungssystem verzweifelt, erträgt er tapfer in einer Mischung aus Strebsamkeit und komödiantischer Triebhaftigkeit, garniert mit verblüffenden Erkenntnissen: „Zwei Seelen schlagen, ach, in meiner Brust. Aber beide nur zur Miete…“

