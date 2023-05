Feilschen beim Warendorfer Fahrradmarkt

Es ist vermutlich der am wenigsten organisierte, aber dafür am besten organisiert funktionierende Markt in der gesamten Region: Der Gebrauchtfahrradmarkt in Warendorf, der vor 20 Jahren unter Motto „Gebraucht fährt auch“ seine Geburtsstunde erlebte und seither zu einer festen Institution im späten April geworden ist.

„Gebraucht fährt auch" seit 20 Jahren

Früher auf dem historischen Marktplatz, seit einigen Jahren gleich nebenan auf dem Laurentiuskirchplatz. Der offizielle Beginn um 9 Uhr wird schon seit vielen Jahren ignoriert. Wie auf Floh-, Trödel- und sonstigen Gebrauchtmärkten üblich finden sich die ersten Verkäufer bereits früh morgens, in der Regel bereits vor acht, ein. Ganz nach dem Motto „Der frühe Vogel macht das Schnäppchen“, schauen auch die ersten Interessenten zur selben Zeit vorbei.

Bei echten Sparangeboten wird man sich gerne schnell handelseinig, denn den Großteil der Verkaufenden bilden Privatleute. „Von privat an privat“ war und ist das treibende Motto des Marktes, der ein ansehnliches Angebot an Zwei-, mitunter auch Dreirädern bietet. Vom Kinder- über das Hollandrad bis hin zu modernen elektrounterstützten Leezen ist alles vertreten. Bisweilen Klappräder oder Tandems, Oldtimer denen man die Jahre ansieht – oder auch nicht. Die Preisklassen reichen von viel zu billig bis hin zu viel zu teuer, auch nach nachdrücklichen Versuchen, doch noch zu einem beidseitig akzeptierbaren Preis zu finden. Der Zustrom an Rädern will in den Morgenstunden kaum aufhören und der Verkauf der Drahtesel sorgt immer wieder für freie Plätze, auf denen sich Nachrücker publikumsgünstig positionieren können.

Immer wieder Nachschub

Begleitet wird der Markt zwar von Organisatoren, doch die fallen wegen des komplikationsfreien Ablaufs gar nicht auf. Auffälliger ist dagegen die im Wortsinne gute Atmosphäre, die die Naturschutzjugend des Nabu verbreitet. Der Waffelduft umschmeichelt die Nasen der Interessierten, Kaffee und andere Getränke päppeln die Kasse der Nachwuchsorganisation etwas auf. Besonders auffällig zeigte sich in diesem Jahr der „Runder Tisch Radverkehr“, der nicht nur Informationen darbot, sondern aktiv auf Anwesende zuging und mit kleinen Antwortkärtchen fragte: „Was müsste passieren, damit Du in Warendorf mehr Fahrrad fährst?“

Auswertung zu Umfrage später

Zwar war bei den ersten Antworten noch nichts grundlegend Neues zu lesen, aber die eigentliche Auswertung soll ja dann später erfolgen. Bis dahin gegebene Antworten zeigten einige der bekannten Schwachstellen auf, darunter die für viele nicht nachvollziehbaren Einschränkungen auf der Münsterstraße, unzureichende Ausschilderungen – vor allem auch für Touristen – von Ge- und Verboten sowie weitere als nickelig empfundene Bürokratiegewächse, die das Radfahren in der Altstadt verleiden können. Dazu das – trotz der Positionierung im Herzen des Münsterlandes – teils noch immer schlecht ausgebaute bzw. gepflegte Radwegenetz in und um Warendorf.