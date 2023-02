Am 30.11.1918 trat das „Reichswahlgesetz“ in Deutschland in Kraft. Es erlaubte Frauen mit aktivem und passivem Wahlrecht zu wählen und gewählt zu werden. Hedwig Dohm (1831 - 1919) forderte dieses Recht bereits 1873 ein und nicht weniger als die soziale, politische und ökonomische Gleichberechtigung von Mann und Frau. Mit Witz und Ironie begegnete sie dem durch Geschlechterrollen geprägten Gesellschaftsbild und präsentierte sich in ihrem im Jahr 1874 erschienenen Werk „Die wissenschaftliche Emancipation der Frau“ als erste deutsche feministische Theoretikerin.

Am 10. März (Freitag) gastiert das Hedwig-Dohm-Trio anlässlich des Equal Pay Days, der in diesem Jahr am 7. März ist, in Warendorf. Eine Kooperation mit der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands bringt diese Femmage an Hedwig Dohm unter dem Motto „Mehr Stolz ihr Frauen“ auf die Bühne. Beginn ist um 19 Uhr im Sophiensaal, Kurze Kesselstraße 17 in Warendorf. Der Eintritt kostet zehn Euro. Der Onlinevorverkauf findet statt über www.ADticket.de oder bei der Tourist-Information Warendorf, Emsstraße 4, Telefon 02581/545454, tourismus@warendorf.de.