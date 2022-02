Fenster runter, Stäbchen rein

Bürgermeister Peter Horstmann und (Noch)-Grundstücksbesitzer Hans-Hermann Breede waren am Mittwoch selbst vor Ort, um sich ein Bild von der Teststation an der Merveldtstraße zu machen

Täglich wurden es mehr. Zentren für Corona-Schnelltests entstanden bundesweit an jeder Ecke, in Containern, Kirmeswagen, Hinterhöfen, Clubs, Sonnen- oder Fitnessstudios, Sporthallen und wie jetzt in Freckenhorst auf dem ehemaligen Breede-Firmengelände. Die Nachfrage nach dem sogenannten Bürgertest (Antigentest) hält an. Das wissen der Ur-Freckenhorster Zamlut Merter und sein Neffe Kemal Merter, die seit über einem Jahr für die Genehmigung gekämpft haben und jetzt an der Merveldstraße mit einem Drive-in starten konnten. Dass es am Ende doch noch geklappt hat, haben sie der Stadt Warendorf zu verdanken, erzählen die Betreiber beim Pressegespräch. Bürgermeister Peter Horstmann und (Noch)-Grundstücksbesitzer Hans-Hermann Breede waren am Mittwoch selbst vor Ort, um sich ein Bild von der Teststation zu machen. Neben dem klassischen Antigen-Schnelltest bieten sie auch kinderleichte Lolli-Tests an.

Zamlut Merter hat in Freckenhorst eine zusätzliche Testmöglichkeit mit Antigen-Test für den Alltag geschaffen, ohne, dass man aus dem Auto steigen muss. Getestet wird kostenlos, mit und ohne Anmeldung. Testwillige fahren kurz mit ihrem Wagen in das Zelt, geben ihre Personalien an, die eine geschulte Mitarbeiterin aus dem Sichtfenster des angrenzenden Containers aufnimmt. Anschließend heißt es nur noch: Fenster runter, Stäbchen in Rachen oder Nase – im Idealfall ist alles binnen weniger Minuten erledigt. „Wiederholungstäter“ bekommen einen QR-Code und können sich einfach mit dem Handy anmelden. Aber es gibt das Testergebnis auch ausgedruckt in Papierform.