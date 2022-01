Ferienzeit ist Auffrischungszeit

Allein bis zum Mittag hatten sich 250 Menschen die Impfung im Rahmen des Impfmarathons in der Gemeinschaftspraxis von Dr. Jörn Köster, Dr. Christine Haasen und Claudia Sydow abgeholt. Die hatten das Angebot absichtlich in die Ferien gelegt.

Dem Praxisteam um Dr. Jörn Köster, Dr. Christine Haasen und Claudia Sydow ist es wichtig, möglichst viele Impfangebote zu schaffen. Bereits im November hatten sie deshalb einen Impfmarathon auf die Beine gestellt. Mit großem Erfolg. „Etwa 600 Impfungen haben wir bei der Premiere durchgeführt“, erzählte Dr. Jörn Köster.

Da nun auch Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft werden können, gab es am Dienstag eine Wiederholung des außerordentlichen Impfangebots. Die Praxis blieb an diesem Tag geschlossen und das Telefon aus. Das Team konzentrierte sich an diesem Tag in erster Linie auf das Impfen. Akut- und Infektionssprechstunde liefen in der Pause. Natürlich konnten Patienten und Patientinnen auch im Notfall auf das Ärzteteam zählen. Viele nutzten die Chance einer außerordentlichen Impfung und stellten sich am Dienstag in die Schlange vor der Gemeinschaftspraxis am Münsterwall.

Je schneller, desto besser

So auch Laura Loers. Sie habe zwar kommende Woche einen Termin zur Auffrischung bei ihrem Hausarzt, doch je schneller, desto besser, fand sie. Lasse und Fiete warteten ebenso in der Schlange. Die Brüder wollten sich auch „boostern“ lassen. „Wir finden es gut, dass es so ein Angebot außer der Reihe gibt“, bemerkte der 16-jährige Lasse.

Zoe Schürmann war da schon etwas näher an ihrem dritten Piks. Die junge Warendorferin stand bereits am Tresen der Praxis und wartete darauf, dass Dr. Jörn Köster sie in eine der sieben Impfkabinen geleitet. Ob ihrer Jugend bekam die 15-jährige passionierte Schwimmerin, die vier Mal in der Woche trainiert, den Impfstoff Biontech. „Zum einen möchte ich ohne Einschränkungen am Alltagsleben teilnehmen. Außerdem trage ich Verantwortung gegenüber meinen Mitmenschen“, stellte Zoe Schürmann klar.

Zufrieden mit der Resonanz

Bis zum Mittag hatten sich bereits 250 Menschen beim Impfmarathon den Piks geholt. „80 Prozent davon sind Jugendliche. Dass wir gerade jetzt so ein Angebot machen, liegt auch daran, dass im Moment noch Ferien sind. Die jungen Menschen haben einfach mehr Zeit. Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, bilanzierte Köster zu diesem Zeitpunkt. In den vergangenen zwölf Monaten hätten sie in der Praxis rund 9000 Impfungen durchgeführt. Die meisten seien Boosterimpfungen gewesen. „Nur zehn Prozent lassen sich zum ersten Mal impfen“, erzählte der Mediziner weiter. Er habe festgestellt, sagte Köster, dass sich gerade diese Gruppe am Ende sehr erleichtert zeige. „,Das war es schon?‘ fragen nicht wenige“, so Köster.