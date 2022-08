Fest vier Jahre lang vorbereitet

Im Herbst 1921, ein genaues Datum ist nicht bekannt, hatte sich laut einer existierenden Niederschrift „eine ansehnliche Anzahl von Nachbarn“ in der damaligen Gaststätte Pumpe am Dreisprung (heute Lantica II) auf Einladung des „Nachbarn Gausepohl“ versammelt. Die Versammlung endete mit dem einhelligen Votum, einen Verein „für die Bürger besonders des Warendorfer Nordens“ zu gründen. Diese Versammlung gilt als Gründungsversammlung des Schützenvereins „Hinter den drei Brücken“, dessen 100-jähriges Bestehen der Verein coronabedingt nun erst 2022 feiern kann. Darüber informiert der Verein in einer Pressemitteilung.

Die Dreibrückenschützen verstehen sich als Schützen- und Nachbarschaftsverein, was sie durch ein reges Vereinsleben, aber auch regelmäßige Aktivitäten im und für den Warendorfer Norden und die Stadt Warendorf belegen: Pflege und Aufbau eines Altars anlässlich der jährlichen Fronleichnamsprozession, aktive Unterstützung der Pferdeprozession, Einbeziehung des Seniorenzentrums „Eichenhof“ in die Feierlichkeiten des Schützenfestes, festliche Bewimpelung sowohl der Dr.-Rau-Allee, des Geländes des „Eichenhofes“ und der Dreibrückenstraße, die die Dreibrückenschützen gerne als ihre Prachtmeile bezeichnen. Ist sie doch Ort der jährlich festlichen Parade und empfängt sie seit Jahren auch die Gäste der Bundeschampionate.

Darüber hinaus legen die Dreibrückenschützen bei der Ausrichtung ihres Schützenfestes besonderen Wert auf die familienfreundliche Gestaltung ihres Festes. „Schon während des Samstages, besonders aber am Schützenfestsonntag bietet der Vergnügungsausschuss unseres Vereins Kindern und jungen Familien mit einer Anzahl an Spielständen ein attraktives Angebot“, so Hennes Bußmann, Präsident der Dreibrückenschützen.

80er-Jahre-Party als Auftakt der Feierlichkeiten

Bereits in den letzten Monaten hatte es im Zusammenhang mit dem Vereinsjubiläum Veranstaltungen sowohl für die aktiven Mitglieder als auch für Nicht-Mitglieder gegeben. Vereins-Vize Jürgen Rüsel verweist hier auf die 80er-Jahre-Party im Oktober 2020 im Kolpinghaus, die ausverkauft gewesen sei und als Auftakt der Feierlichkeiten verstanden werden sollte. Ein weiterer Höhepunkt sei das „Fest der Formationen“ am 11. Juni auf dem Festplatz der Hubertus-Schützen in Gröblingen gewesen, wo alle Formationen ihre Könige und Königinnen ausgeschossen und man „in lockerer Atmosphäre lange und ausgiebig gefeiert“ habe.

Nicht ohne Stolz verweist Dreibrückenpräsident Bußmann seinerseits auf die Festschrift und auf die Neugestaltung der Homepage des Schützenvereins. „Alle Aktivitäten und Projekte wären ohne den hohen persönlichen und zeitlichen Einsatz einiger weniger Mitglieder nicht möglich gewesen, hierfür gebührt ihnen unser aller Dank“, so Bußmann.

14 Gastvereine sind angemeldet

Besonderes Augenmerk legen die Dreibrückenschützen in diesem Jahr aber auf die Durchführung des Jubiläumsschützenfestes vom 5. bis 7. August und hier besonders auf den Schützenfestsamstag am 6. August auf dem Festplatz „Unterer Lohwall“. „Alle eingeladenen 14 Gastvereine haben ihre Teilnahme zugesagt, so dass wir mit vielen Schützenschwestern und Schützenbrüdern rechnen“, so Hennes Bußmann, der gleichzeitig seiner Vorfreude darüber Ausdruck verleiht, dass man das Jubiläum nun feiern könne. Bereits für 2021 sei alles vorbereitet gewesen, bevor man es schweren Herzen habe absagen müssen. Schon vor vier Jahren hätten die Vorbereitungen begonnen. „Ich bin davon überzeugt, dass alle Aktiven, die sich in den Arbeitsgruppen engagiert eingebracht haben, und besonders die Mitglieder des Vorstandes alles bestmöglich vorbereitet haben, so dass wir ein unvergessliches Jubiläumsfest zusammen mit den Mitgliedern, den Nachbarn und allen Warendorferinnen und Warendorfern, die wir herzlich einladen, feiern werden.“

Kein Dreibrückenschützenfest ohne die Stadtkapelle Foto: Schützenverein

Der Aufmarsch der Dreibrückenschützen und der Gastvereine findet am 6. August um 13 Uhr auf dem Festplatz „Unterer Lohwall“ statt. Nach der Begrüßung durch Präsident Bußmann, Bürgermeister Peter Horstmann und Vertreter der Gastvereine ist ein Umzug vom Lohwall über den Wiesengrund, den Sandknapp, die Schückingstraße auf die Dreibrückenstraße und von dort zurück zum Festplatz geplant. Dort ist alles vorbereitet sowohl für ein Ringen um die Jubiläumskönigs- oder -königinnenwürde als auch für gemeinsame Stunden im Kreis vieler Gleichgesinnter.

Dietmar Schmegner und seine Königin und Ehefrau Heidi sind gespannt, wer nach ihrer nun dreijährigen Regentschaft ihre Nachfolge antritt: „Es war eine tolle Zeit und ich wünsche jeder Schützenschwester beziehungsweise jedem Schützenbruder, diese Erfahrung zu machen. Traut euch – ihr werdet es nicht bereuen.“