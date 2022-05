Festkosten steigen erheblich

Timo Krüllmann-Große Frie ist neuer stellvertretender Vorsitzender des Schützenvereins Vohren. Einstimmig wurde er am Sonntagmorgen auf der Generalversammlung auf dem Hof Kuckelmann zum Nachfolger von Josef Austermann gewählt, der sich nach acht Jahren nicht erneut zur Wahl stellte. Hingegen wurden Schriftführer Benedikt Aschhoff, Zugführer Ulrich Dopheide und Oberst Markus Jüttner in ihren Funktionen bestätigt. Martin Schönebeck prüft die Kasse.

„Wir wollen den Verein gemeinsam in eine sichere Zukunft führen“, hatte der Vorsitzende Andreas Große Hartmann zuvor angekündigt. Die Corona-Pandemie sei aber nicht spurlos am Verein vorbeigegangen und führe beim diesjährigen Schützenfest am 2. und 3. Juli zu erheblichen Kostensteigerungen. Mit Unverständnis reagierten viele Mitglieder am Sonntagmorgen vor allem auf die Nachricht, dass der Festwirt eine Ausgleichszahlung verlangt, sofern eine Mindestbiermenge nicht erreicht wird. Dabei steigt der Bierpreis für ein 0,2-Liter-Glas bereits auf zwei Euro. Um Kosten zu reduzieren, hat sich der Verein zudem selbst um ein Zelt gekümmert.

Konstante Mitgliederzahl

„Wenn sich die Situation so weiterentwickelt, wird sie auf Dauer die kleinen Vereine zerstören. Es muss sich etwas entwickeln“, sagte Timo Jüttner-Große Frie, der seit 2019 das Schützenvolk regiert. Gleichwohl war die Vorfreude auf das Schützenfest, für das noch ein Blasorchester gesucht wird, am Sonntag groß. Als Bands wurde für den Schützenfestsamstag „Liveline“ gebucht, sonntags spielt „Turn on“ auf.

Andreas Große Hartmann freute sich darüber, dass die Mitgliederzahl während der Pandemie nahezu konstant geblieben ist. Zurzeit zähle der Verein 369 Mitglieder. Josef Jüttner, Wolfgang Wemhoff, Dr. Bernhard Pavenstädt, Bernhard Benneker, Josef Hecker, Willi Herte und Georg Olgemöller wurden mit Erreichen des 70. Lebensjahres zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Kassierer Christian Leve konnte eine solide Finanzlage vermelden. Die in diesem Jahr drohenden Verluste könne der Verein zumindest teilweise durch die Vermietung seines Schützenplatzes für Veranstaltungen wie Abi-Bälle oder eine Ferienfreizeit ausgleichen: „Mit diesen Einnahmen ist aber nicht jedes Jahr zu rechnen. Wir müssen vernünftig wirtschaften.“ Nach der Versammlung standen die Anwesenden noch lange bei kühlen Getränken am Grill zusammen.