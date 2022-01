Festtag für das Lesen: Buchhandel mit im Boot

Noch bis zum 31. Januar können Schulen eine Anmeldung starten, um die Schüler der vierten und fünften Klassen, Förder-, Willkommens- und Übergangsklassen in die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ mit einzubinden. In diesem Jahr steht der Comicroman „Iva, Samo und der geheime Hexensee“ im Mittelpunkt.

Ein Festtag für das Lesen – das ist der 23. April. Mit Buchgeschenken, Lesungen und Livestreams wird jedes Jahr der Unesco-Welttag des Buches gefeiert.

„Ich schenk dir eine Geschichte“ ist eine gemeinsame Aktion von Stiftung Lesen, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Deutsche Post, cbj Verlag und ZDF, die es schon seit 1997 gibt. „Bücher machen Freude! Deshalb verschenken wir jedes Jahr zum Welttag des Buches rund eine Million davon an Kinder der vierten und fünften Klassen, Förder-, Willkommens- und Übergangsklassen“, heißt es dazu in einer Pressenotiz. Und auch die Warendorfer Buchhandlungen sind bei der Aktion mit im Boot, wie PR-Managerin Sabrina Holitzner der Stiftung Lesen auf WN-Nachfrage bestätigte. Die Buchhandlungen Thalia, Darpe Büro Center GmbH und Ebbeke sind bei der Aktion dabei. Wie die Aktion funktioniert? Ganz einfach: Schulen melden ihre Klassen für die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ auf www.welttag-des-buches.de an und erhalten anschließend Gutscheine. Anmeldungen sind noch bis zum 31. Januar möglich. Mit diesen gehen die Schulklassen in die nächste Buchhandlung und holen sich dort einen Comicroman ab – der eigens für diese Aktion geschrieben wird. In der Schule können die Klassen das Buch gemeinsam lesen. Lehrkräfte erhalten dafür passende Unterrichtsmaterialien. Und wer noch nicht genug hat, kann die Geschichte beim Schreib- und Kreativwettbewerb weiterspinnen.

Comicroman steht im Mittelpunkt

2022 dürfen sich die Kinder auf den spannenden Comicroman „Iva, Samo und der geheime Hexensee“ von Autorin Bettina Obrecht und Illustrator Timo Grubing freuen. In der Abenteuergeschichte geht es um die Hexenkinder Iva und Samo. An ihrem zehnten Geburtstag bekommen sie einen Besen geschenkt, der sie zu einem geheimen See bringt. Es ist ihre Aufgabe, einen Monat lang auf das Gewässer aufzupassen.

Doch die Idylle wird gestört, als ein Influencer ein Video am See dreht. Das hat zur Folge, dass Fans an den Drehort pilgern und ihre Abfälle hinterlassen. Eine Gruppe von Kindern ist darüber genauso wütend wie Iva und Samo. Ein gemeinsamer Plan muss her, um den See zu retten. Weitere Infos: