Feuer in der Innenstadt von Warendorf ausgebrochen

Großeinsatz der Feuerwehr am Donnerstagabend: In Warendorfs Altstadt hat es gebrannt.

Feuerwehreinsatz in der Altstadt. In einem Wohnhaus hat es gebrannt.

Brand am Donnerstagabend gegen 17 Uhr in einem Wohnhaus in der Straße in den Lampen in der Warendorfer Altstadt. Menschen sind zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Haus. Ein Hund, der sich in der brennenden Wohnung befindet, kann ins Freie gebracht werden. Er hat eine schwere Rauchvergiftung und muss tierärztlich versorgt werden.

Über 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen das Feuer und können ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Ausgebrochen ist das Feuer vermutlich in einem Raum im Erdgeschoss des Wohnhauses. Unter schwerem Atemschutz gehen die Feuerwehrmänner in das Haus und setzen nach dem Löschangriff Rauchlüfter ein.

Die Feuerwehr war mit einer Drehleiter im Einsatz. Foto: Joachim Edler

Beißender, unangenehmer Brandgeruch und dunkle Rauchwolken über der Altstadt deuten schon von weitem auf das Feuer hin. Lautes Sirenengeheul reißt Anwohner aus der Feierabendstimmung. Aus noch ungeklärter Ursache ist es zu dem Brand in dem Wohnhaus gekommen. Vor Ort sind die Löschzüge 1 und 2 der Freiwilligen Feuerwehr Warendorf sowie die Feuerwehrkameraden aus Milte. Von zwei Drehleitern aus werden die Löscharbeiten durchgeführt. Die Einsatzleitung hat Stadtbrandinspektor Manuel Sommer.

Die Polizei sichert währenddessen die Einsatzstelle. Schaulustige haben sich am Brandort eingefunden. Zur genauen Brandursache vermochten am Donnerstagabend weder Polizei noch Feuerwehr etwas zu sagen. Ein Brandsachverständiger ist eingeschaltet.