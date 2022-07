Feuer in der Innenstadt von Warendorf ausgebrochen

Feuerwehreinsatz in der Altstadt. In einem Wohnhaus In den Lampen brennt es.

Aus noch unbekannter Ursache ist ein Wohnhaus in Warendorfs Innenstadt in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit dutzenden Kräften in der Straße In den Lampen im Einsatz.

Ersten Erkenntnissen zur Folge befinden sich keine Personen in dem Wohnhaus. Die Feuerwehr hat allerdings einen Hund aus den Flammen geholt und versucht diesen nach Informationen unserer Zeitung wiederzubeleben.

Die Löscharbeiten dauern an, die Feuerwehr soll den Brand größtenteils aber unter Kontrolle haben. Über der Innenstadt von Warendorf schwebt eine große Rauchwolke, die auch außerhalb des Stadtkerns deutlich sichtbar ist. Anwohner sollten sicherheitshalber Türen und Fenster geschlossen halten.

Wir berichten weiter.