Feuerblumen zum Ende der Himmelfahrtskirmes 2022

„Aaaaah!“ in Warendorf

Wegen Corona war sie zweimal ausgefallen. Jetzt zog die Kirmes zu Warendorfs Traditionsfest Mariä Himmelfahrt Zehntausende an. Zum Abschluss dann das Feuerwerk am späten Dienstagabend. Auch wenn das mancher in den Sozialen Medien unzeitgemäß fand - viele Menschen genossen es. Die WN-Bilder entstanden aus der Luft, von der anderen Seite der André-Marie-Brücke aus.