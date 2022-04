Autokino geht in die zweite Runde

Nach dem großen Erfolg vor zwei Jahren gibt es ab dem 14. April (Gründonnerstag) die Neuauflage des Autokinos auf dem Teutemachergelände. „Wir wollten eigentlich mit dem Film Titanic starten, weil sie genau vor 110 Jahren gesunken ist“, hatte sich Scala-Betreiber Johannes Austermann gewünscht. Doch die Filmrechte liegen jetzt exklusiv bei Disney und damit ist dieser Traum geplatzt. Aktuell ist er auf der Suche nach einer Alternative. „Wir haben aber trotzdem wunderschöne Filme“, versichert Austermann. Und „Wunderschön“ heißt auch der Film, der am 15. April gezeigt wird.

Überhaupt ist es wieder eine ausgewogene Mischung aus Klassikern und neuen Filmen, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. Wer auf Action steht, der kann sich den neuen James Bond am 16. April ansehen, und Freunde von Spiderman kommen am 30. April auf ihre Kosten. Brandneu ist der neue Film von Söhnke Wortmann, der den Titel „Eingeschlossene Gesellschaft“ trägt. Er hat erst am 14. April Weltpremiere und ist bereits am 29. April im Warendorfer Autokino zu sehen.

Ansonsten gibt es wieder einige beliebte Klassiker wie „Bang Boom Bang“ oder „Manta, Manta“, die sicher wieder viele Zuschauer ins Autokino locken. „Im Autokino kann man diese Filme ganz neu erleben“, sagt Austermann, der darauf hinweist, dass dies das einzige Autokino im Münsterland ist. „Wir hatten schon vor Corona die Idee für ein Autokino, darum ging es dann vor zwei Jahren ganz schnell, weil die Pläne schon in der Schublade lagen.“

Mit im Boot sind wieder die Stadtwerke und Teutemacher. „Wir sind sofort Feuer und Flamme gewesen und haben uns gerne beteiligt, weil es eine tolle Idee ist“, sagt Urs Reitig, Geschäftsführer der Stadtwerke. Vom 14. April bis zum 1. Mai werden insgesamt 13 Filme gezeigt, den Abschluss bildet die Queen-Story „Bohemian Rhapsody“.

In zwei Jahren soll es wieder ein Autokino geben, dann aber an anderer Stelle, denn Lidl wird schon bald mit den Arbeiten auf dem Teutemacher-Gelände beginnen. Vorher wird es wieder das Open-Air-Kino im Freibad geben, und auch hier sind die Stadtwerke als bewährter Partner dabei.

Die Zuschauer können sich übrigens auf noch bessere Qualität und Helligkeit durch den neuen 4-K-Projektor freuen. Der Eintritt kostet 15 Euro pro Auto, inklusive einer Person. Jede weitere Person zahlt 7,50 Euro, Kinder unter 14 Jahren 4,50 Euro. Es gibt Popcorn, Nachos und alkoholfreie Getränke. Gebucht werden kann nur online. „Die Zuschauer sollten möglichst früh kommen, damit wir die Plätze rechtzeitig verteilen können“, bittet Austermann.