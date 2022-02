Filmmusik auf der Seifert-Orgel

Auf einer Orgel lassen sich nicht nur geistliche Stücke spielen. Diesen Beweis tritt Christoph Hintermüller beim nächsten Sonntagskonzert in St. Bonifatius an.

Christoph Hintermüller lässt in der Stiftskirche außergewöhnliche Klänge entstehen und will mit einem besonderen Programm alle Möglichkeiten der Seifert-Orgel ausschöpfen.

Ungewohnte Orgelklänge sind am 27. Februar (Sonntag) um 17 Uhr in der Stiftskirche Freckenhorst zu hören. Christoph Hintermüller spielt beim zweiten Orgelkonzert dieses Jahres in der Reihe „Sonntagskonzerte in St. Bonifatius“ anglo-amerikanische Orgelmusik und für die Orgel bearbeitete bekannte Filmmelodien aus „Herr der Ringe“ und „Indiana Jones“.

Der 29-jährige Organist studierte Kirchenmusik an der Musikhochschule Mainz und danach in den USA, wo er zunächst an der renommierten Universität von Kalifornien in Los Angeles als Stipendiat seine Einblicke in die amerikanische Orgelliteratur vertiefen konnte. Weitere Studiengänge führten ihn nach Texas mit der Ausbildung zum „Master in Organ performance“. Aktuell ist er Seelsorgebereichsmusiker in Pulheim bei Köln. Hier verantwortet er ein umfangreiches musikalisches Programm und geht gleichzeitig einer regen Orgelkonzerttätigkeit nach.

„Classic Meets Modern“

Das aktuelle Programm steht unter dem Motto „Classic Meets Modern“ und stellt Orgelmusik des 19. bis 21. Jahrhunderts vor. Neben klassisch-romantischen Stücken erklingen unter anderem die amerikanische Nationalhymne „The Star Spangled Banner“ und faszinierende Werke zeitgenössischer Komponisten. Auch die Kombination von Kirchenorgel und Filmmusik hat in den USA seit der Stummfilm-Zeit eine lange Tradition, sodass populäre Stücke dieses Genres inzwischen ihren Platz bei Orgelkonzerten gefunden haben. Daneben erklingt das in Freckenhorst durch Aufführungen des Berittenen Fanfarenzuges bekannte „Highland Cathedral“ in neuem Gewand. Die Zuhörer dürfen sich auf eine Mischung von außergewöhnlichen Klängen freuen, mit denen der Organist alle Möglichkeiten der Seifert-Orgel in der Stiftskirche ausschöpft.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Nach den derzeitigen Bestimmungen gilt für die Besucher die 2G-Regel und Maskenpflicht.