Firmenname ausgenutzt

In der Firma in einem Warendorfer Ortsteil arbeiten schon lange keine Menschen mehr, sie stellt auch nichts mehr her. Und dennoch wurde der alte Firmenname beziehungsweise Firmenmantel auf verschiedene Weise kriminell genutzt. So nutzte ein Krimineller, in Kombination mit einer Briefkastenfirma in Berlin, den sogenannten Firmenmantel und schloss im Herbst 2018 im Namen eben dieser GmbH Leasingverträge für hochwertige Fahrzeuge ab. Den Gesamtschaden bezifferte die Staatsanwaltschaft auf 200 000 Euro, einer der drei BMW tauchte nie wieder auf und wird in Russland vermutet.

Beihilfe zum Betrug und Urkundenfälschung

Am Donnerstag musste sich ein Euskirchener vor dem Amtsgericht wegen Beihilfe zum Betrug in Tateinheit mit Urkundenfälschung verantworten. Der Automobil-Kaufmann war von einem flüchtigen Bekannten kontaktiert worden. Ihm wurden Provisionszahlungen für die Vermittlung der Verträge angeboten, das Autohaus gab nach Rücksprache das „Ok“. Der heute 36-Jährige hatte die Finanzierungsdetails geregelt, dabei einen per Mail gesendeten Personalausweis-Scan akzeptiert und insgesamt rund 900 Euro erhalten. Eine Bestätigung per Post-ID erfolgte nicht: Dieser Aufwand schrecke viele potenzielle Kunden ab, so die Erfahrungen im Leasinggeschäft. Bei einem Treffen im Autohaus sei man schnell beim „Du“ gewesen, eine Überprüfung der Dokumente erfolgte nicht mehr. Ihr Mandant habe sich definitiv nicht bereichert, stellte die Verteidigerin klar.

Dieser habe 15 Jahre im Autohaus gearbeitet und „gut verdient“. Von Provisionsgeschäften wolle er nichts mehr wissen, auf eigenen Wunsch habe er seinen Posten geräumt. Mittlerweile sei er – unter Inkaufnahme finanzieller Einbußen – als Sachbearbeiter tätig. Sein Arbeitgeber habe ihn nie abgemahnt, sondern gar eine Rückkehr angeboten. All das ändere nichts am Tatbestand der Beihilfe zum Betrug, befand der Staatsanwalt.

Am Ende verurteilte ihn die Vorsitzende Richterin des Schöffengerichts angesichts des ansonsten tadellosen Lebensstils „ohne Bedenken“ zu einer Gesamtstrafe von sechs Monaten – ausgesetzt zur Bewährung. Es sei ein anderer Mann gewesen, der den Firmenmantel für unsaubere Geschäfte erworben habe, machte sie deutlich. Dennoch sei die Abwicklung per E-Mail, durch die ein Gesamtschaden von etwa 200 000 Euro entstanden sei, nicht korrekt gewesen.

Verfahren am Ende abgetrennt

Neben dem Euskirchener musste sich auch ein 49-jähriger Duisburger, dessen Verfahren am Ende abgetrennt wurde, vor dem Schöffengericht verantworten. Er soll im Namen jenes Firmenmantels 14 Mobilfunkverträge abgeschlossen, die dazugehörigen iPhones jedoch gewinnbringend an Dritte weiterverkauft haben. Den Schaden für das Mobilfunkunternehmen bezifferte die Anklage auf rund 26 500 Euro. Die Spuren der genutzten E-Mail-Adresse führten demnach eindeutig zum Angeklagten.

Ohne ein Angebot schweige sein Mandant, machte dessen Verteidiger umgehend klar. Im Falle eines Geständnisses signalisierte der Staatsanwalt ein Entgegenkommen - was der Verteidiger ablehnte. Ein neuer Termin mit Beweisaufnahme sei nötig. Noch gilt sein Mandant als nicht vorbestraft: Eine Revision wegen eines anderen Urteils ist noch vor dem Bundesgerichtshof anhängig. „Das Risiko ist nach Aktenlage verflixt hoch“, wandte die Vorsitzende Richterin ein. Sollten die Haftstrafen in Höhe von elf und acht Monaten Bestand haben, hätte dies auch Auswirkungen auf das nun abgetrennte Verfahren in Warendorf. Nach Beratung blieb es dabei: Die Beteiligten in diesem Verfahren sehen sich wieder.