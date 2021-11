„Trimm Dich durch Sport“ – dieser Slogan war in den 1970er- und 1980er-Jahren Anspruch und Ansporn, sich mehr zu bewegen. Über acht Millionen Menschen folgten zwischenzeitlich der Bewegung und sorgten für Mitgliederzuwachs in den Sportvereinen – so auch beim TuS 07 Freckenhorst.

„Die im Jahr 1971 fertiggestellte Sporthalle der ehemaligen Hauptschule war für den inzwischen verstorbenen Übungsleiter Helmut Obst Anlass, eine eigene Trimmgruppe ins Leben zu rufen“, erinnert sich Berni Rahr, der die Gruppe heute leitet: „Zu den Teilnehmern der ersten Stunde gehörten unter anderem Harald Nilles, Winfried Hornholt, Dieter Theres, Richard Rieger, Siegried Gattermann, Fritz Heinz, Georg Assmann, Christian Kobisch und Walter Althoff.“

gemeinsames Sporteln

Immer mittwochs habe man sich zum gemeinsamen Sporteln getroffen oder für das Deutsche Sportabzeichen trainiert. Ab 1975 habe die Gruppe auch den neuen Sportplatz an der Hauptschule nutzen können. Wie Berni Rahr weiß, habe die Trimm-Bewegung nicht nur Männer, sondern auch Frauen erreicht: „1975 hat sich eine eigene Frauen-Trimmgruppe unter der Leitung von Dieter Theres gebildet.“ Da für diese keine freien Hallenkapazitäten zur Verfügung gestanden hätten, habe man beide Gruppen zusammengelegt. Bis heute werde gemeinsam trainiert und Sport getrieben.

Fitness steht an erster Stelle

„Natürlich geht es bei der Trimmgruppe in erster Linie um Sport, wobei die allgemeine Fitness an erster Stelle steht. Jeder, der Spaß an Sport in der Gruppe hat, ist willkommen,“ betont Berni Rahr. Zum Zusammenhalt innerhalb der Gruppe hätten jedoch auch das jährliche Kegeln oder die seit 1995 stattfindenden Zweitagesradtouren beigetragen.

Die sportliche Begeisterung der Gruppe sei auch 50 Jahre nach ihrer Gründung groß. Immer mittwochs zwischen 20 und 21.30 Uhr würden sich Frauen und Männer im Alter ab circa 50 Jahre in der Sporthalle der ehemaligen Hauptschule treffen. Nach einem kurzen Aufwärmtraining ständen abwechslungsreiche Sportarten auf dem Programm. Zudem werde für das Deutsche Sportabzeichen trainiert. In der zweiten Hälfte der Trainingsabende würde Gymnastik gemacht. Das goldene Jubiläum wurde am Sonntagmorgen mit einem gemeinsamen Frühstück im Alten Westfalen gefeiert. Sich möglichst lange gemeinsam fit halten, möchten alle Teilnehmer gerne.