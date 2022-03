Flair des Landgestüts hat Riesenpotenzial

Die Stadt Warendorf möchte die Landesgartenschau 2026 ausrichten, für den 22.März hat sich die Bewertungskommission angekündigt. Am Sonntagvormittag folgten viele Interessierte der Einladung der CDU-Ortsunion, Areale der möglichen Gartenschau zu erwandern“. Der Startschuss fiel auf dem Gelände des Landgestüts, wo Jürgen Scherg seinen Arbeitgeber näher vorstellte. Für das Landgestüt steht das Jahr 2026 ebenfalls unter besonderen Vorzeichen: dem 200-jährigen Bestehen in Warendorf. „Wir wollen gerne unseren Beitrag leisten“, unterstreicht er die Gastfreundlichkeit des Gestüts. Einen Eindruck, was im Zuge einer LaGa auf dem Gelände möglich wäre, könnten Gäste Anfang April im Zuge des Gartenfestivals gewinnen. „Das Flair mit den alten Gebäuden hätte ein Riesenpotenzial“, ist auch Dirk Schellhammer von den teils denkmalgeschützten Bauwerken angetan. Der Christdemokrat bezeichnet das DOKR als „Lunge“, das Gestüt als „Herz“ des Pferdesports. Eine Gartenschau sei eine Gelegenheit, das Gestüt noch besser zu präsentieren. Ins Gesamtbild der Schau würden auch die weitläufigen Gartenanlagen im Bereich der Stallungen passen. Dass die Deutsche Reitschule an der Sassenberger Straße untergebracht ist und daher von immenser Bedeutung, sei vielen gar nicht bewusst, wendet Scherg ein. Dem schließt sich auch Baudirektor Peter Pesch an. „Jeder, der in Deutschland Geld mit Pferden verdienen will, muss nach Warendorf.“

Jürgen Scherg (Landgestüt), Dirk Schellhammer und Johannes Austermann (beide CDU-Ortsunion) begrüßten die Teilnehmer. Foto: Foto: Christopher Irmler

Er erinnert an eine andere große Tradition Warendorfs - die Weberei - und entwickelt gemeinsam mit Schellhammer Bilder. Es gehe um miteinander verwobene Elemente, um Fäden, die zueinander geführt werden müssten. „LaGa ist nicht nur ein Blümchenthema.“ Es gehe vielmehr um die städtebauliche Entwicklung. Im Falle Warendorfs spricht Pesch anschließend im nahen Sophienpark von einer zu schaffenden Nord-Süd-Achse und dem Ansatz, Altstadt und Gestüt stärker miteinander zu verbinden. Kurzfristig würde das Gestüt als Teil des Stadtkerns präsentiert, langfristig gehe es um ein großes „Ganzes“, so Pesch mit Blick auf die Emsnaturierung, den Emssee und den Oberen Lohwall. Die Emsrenaturierung sei „das blaue Rückgrad“ der Bewerbung. Aus heutiger Sicht würde er nicht mehr vom „Projekt Neue Ems“ sprechen, so Pesch. „Im Grunde bringen wir den Fluss nur zurück“, erinnert er an Begradigungsmaßnahmen der 1930er Jahre und bezeichnet die Renaturierungsmaßnahmen in Einen als Vorbild. „Wir werden der Ems mehr Platz geben.“ Was das konkret bedeutet, wird im weiteren Verlauf des Spaziergangs entlang der Brinkhausbrache, über Lohwall und Linnenwiese greifbarer. Angesichts des regen Interesses von Seiten der Bürgerschaft und der großen Themenvielfalt plant die CDU eine weitere Wanderung.