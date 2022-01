Flohmarkt im Schaufenster

Seit Dienstag tut sich was in dem traditionsreichen Wollhaus. Ein Fenster ist dekoriert und zeigt Flohmarktsachen, die die Warendorferin Monika Lucht für die Nepalhilfe verkauft. „Wir machen Nordbeck wieder neu“, scherzt die engagierte Kämpferin für die Ärmsten der Armen in Nepal.

Seit Dienstag tut sich was in dem traditionsreichen Wollhaus Nordbeck an der Kolpingstraße 2. Ein Fenster ist dekoriert und zeigt Flohmarktsachen, die Monika Lucht für die Nepalhilfe verkauft.

Die Zeit scheint stehengebleiben zu sein in dem Textilhaus Nordbeck an der Kolpingstraße 2. Die alte Ladenklingel ertönt noch, wenn man die Eingangstür betritt. Sofort steht man in der großen Verkaufshalle mit den schwarz-weißen Fliesen auf dem Boden. Ringsherum an den Wänden befindet noch die alte Ladeneinrichtung. Da, wo es früher, Socken, Kittel, Schlafanzüge und andere Woll-Textilien zu kaufen gab, herrscht aber schon lange kein Ladenbetrieb mehr. Nach Informationen unserer Zeitung soll das Haus verkauft werden. Ein Stück Warendorfer Geschichte, das die Geschwister Karl-Heinz und Renate Nordbeck und davor deren Eltern geprägt haben.