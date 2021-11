Flüchtlinge in der eigenen WG?

Wie willkommen sind Flüchtlinge in Deutschland? Diese Frage behandelte das Wolfgang-Borchert-Theater in seinem Gastspiel im Theater am Wall.

„Wir freuen uns, dass sie wieder hier sind“, begrüßte TAW-Vereinsvorsitzende Maria Rother die Gäste vor dem Beginn der ersten Aufführung im Paul-Schallück-Saal des Theater am Walls. Nach der einjährigen „Kunstpause“ hieß die Komödie von Lutz Hübner und Sarah Nemitz passenderweise „Willkommen“. Sie hat das Wolfgang-Borchert-Theater aus Münster am vergangenen Freitag mit ins TAW gebracht.

Mit „Willkommen“ sind aber nicht die Gäste gemeint. In der Komödie geht es um Menschen, die vor Krieg und Verfolgung geflüchtet sind und Schutz bei uns suchen.

Freies WG-Zimmer an Flüchtlinge vergeben?

Das Publikum blickt zunächst in den Alltag einer bunt gemischten und generationsübergreifenden Wohngemeinschaft. Die illustre Truppe sitzt gerade beim Abendessen, als WG- Mitglied Benny (Johannes Langer) die Bombe platzen lässt: Er habe eine Uni-Stelle in New York bekommen und wolle dort bei seinem schwulen Freund einziehen. Die Gratulations- und Sektstimmung kippt sofort, als er den Vorschlag macht, sein Zimmer an Flüchtlinge zu vergeben. „Die sollen wie normale Menschen leben können“, untermauert er seine Idee und zudem sei er ja in einem Jahr wieder da.

Der WG-Friede am gemeinsamen Tisch ist schlagartig dahin. Apropos Tisch: Das Bühnenbild mag im Wolfgang-Borchert-Theater in Münster funktionieren, auf der großen Bühne des TAW eher nicht. Die WG- Stühle versperrten einen Teil der Sicht und zeigten viel „Rücken“ bei den Akteuren. Das ging auch auf Kosten des Tons. Die Aktionen auf der fingierten Dachterrasse bekam das Publikum in den vorderen Reihen so gut wie gar nicht mit.

Furch um die private Ruhe

Aber zurück zum Inhalt: Verwaltungsangestellte Doro (Monika Hess- Zanger) überlegt nicht lange. Für sie kommt ein Zusammenleben mit „diesen arabischen Machos“ überhaupt nicht in Frage. „Und das hat nichts mit Rassismus zu tun“, versucht sie zu erklären und lässt sich von Jonas (Jürgen Lorenzen), Banker auf Probe und Spießer in der Runde, erst einmal ein Bier holen. Der fürchtet um seine private Ruhe und ist entschieden unentschieden. „Ich kann mir ein ruhige älteres Ehepaar aus Syrien vielleicht vorstellen“, versucht er den Gutmenschen.

Anna (Rosanna Cleve), spontan von ihrer Laktoseintoleranz geheilt, bleibt das Stück Torte sprichwörtlich im Halse stecken. Als Schwangere hat sie eine ganz eigene Idee für das freie Zimmer, wie sich im späteren Verlauf des Stückes herausstellen wird.

Nur Fotografin Sophie (Ivana Langmajer) unterstützt Bennys Vorschlag. Sie plant, ganz eigennützig, ein Kunstprojekt mit den Flüchtlingen.

Heftige Streitigkeiten

Die Diskussion geht in heftige Streitigkeiten über. „Gutmenschen“ gegen „Rassisten“. Ist eine gesellschaftliche Umordnung überhaupt möglich? Wie eine Entscheidung treffen, wenn es eigentlich um einen selbst geht? Immer mehr weichen die WG-Mitglieder vom eigentlichen Thema ab und ureigene Probleme, Sehnsüchte und Gefühle kommen zum Vorschein. Und darin haben Flüchtlinge einfach keinen Platz. Benny versucht sich aus allem herauszuhalten.

Wie sich zeigt, steht es gar nicht gut um die Bereitschaft, die eigene Komfortzone aufzugeben. Merkels Ausspruch „Wir schaffen das“ steht hier erst gar nicht zur Debatte. „Willkommen“ ist eben kein „Herzlich Willkommen“ an der eigenen Haustür.

Als dann Annas deutsch- türkischer Freund und Kindsvater, der Sozialarbeiter Achmed, vorbeischaut, wendet sich das Blatt. Zuerst sind die anderen fasziniert, dann schockiert. Denn der sympathische Achmed äußert sich unverblümt über Araber, Ausländer, aber auch die sogenannten „Gutmenschen“. Nun scheint alles auseinander zu brechen. Woran kann man sich noch halten, wenn Ausländer über Ausländer herziehen?

Am Ende beschließen sie, ab und an ein paar Flüchtlinge zum Essen einzuladen und ansonsten das freie Zimmer tageweise zu vermieten. Eine gute Idee, oder?