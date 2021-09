Flüchtlingspolitik kritisiert

Deutliche Worte fand Bürgermeister Peter Horstmann, als er am Mittwochabend in der Bundestagswahl-Show des Sender ProSieben Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung übte. Am Tag danach berichtet er von seinen Eindrücken.

„Ich habe das Rampenlicht nicht gesucht, es hat mich gefunden“, schmunzelte Bürgermeister Peter Horstmann nach seinem für viele überraschenden Fernsehauftritt am Mittwochabend in der ProSieben BundestagswahlShow.

Vor etwa 14 Tagen habe der Sender ihn per E-Mail zur Live-Show nach Berlin eingeladen, erzählte Horstmann am Donnerstagnachmittag, während er in Berlin auf seinen Zug wartete, der ihn wieder in die Heimat bringen sollte.

Kritik an Flüchtlingspolitik der Bundesregierung

Im Zuge ihrer Recherchen hätten die Redakteure von ProSieben offenbar gezielt nach einem parteilosen Bürgermeister aus einer Kommune gesucht, die sich – wie Warendorf nach einem Ratsbeschluss im Mai – der Initiative Seebrücke angeschlossen und damit zur Aufnahme Geflüchteter bereit erklärt hat. Im Gespräch mit Moderator Louis Klamroth hatte Horstmann, dem man das Lampenfieber während des Auftritts vor laufender Kamera nicht anmerkte, erklärt, dass Warendorf ein Zweitausendstel der Bundesrepublik sei und rein rechnerisch zwei der verbliebenen 4000 Geflüchteten im Lager Moria aufnehmen müsse, was „locker hinzukriegen“ sei.

„Auch das Doppelte oder Dreifache“ sei zu schaffen, wiederholte der 34-Jährige im Telefonat mit unserer Zeitung. In Warendorf gebe es ein sehr starkes ehrenamtliches Engagement einer Flüchtlingsinitiative, hatte Horstmann Moderator Louis Klamroth und das Publikum im Studio wissen lassen und die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung deutlich kritisiert. „Ich erwarte, dass die Menschenrechtskrise im Mittelmeer gelöst wird“, hatte er eindringlich an die Politik appelliert, im Studio vertreten durch Philipp Amthor und Wiebke Winter von der CDU, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken, die grüne Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt, Vize-Chefin Ricarda Lang sowie Konstantin Kuhle und Wolfgang Kubicki von der FDP.

Traumatisierter junger Flüchtling

Noch unter dem Eindruck eines Gesprächs, das er mit NABU-Vertretern geführt hatte, die ihm die Auswirkungen von Klimawandel und Artensterben vor Augen geführt hatten, warnte Horstmann vor Flüchtlingsbewegungen in nicht allzu ferner Zukunft, wie man sie sich heute noch gar nicht vorstellen könne und leitete damit zu einem weiteren Thema der Wahl-Show über.

Wirklich erschüttert habe ihn – wie auch das Publikum im Studio – am Mittwochabend der Bericht von Milad Ebrahimi. Der junge Flüchtling hatte in der Sendung unter Tränen von den menschenunwürdigen Zuständen im griechischen Flüchtlingslager Moria erzählt, in dem er die Brandkatastrophe miterleben musste. Im Anschluss an die Sendung habe er den restlichen Abend mit Milad verbracht, erzählte Horstmann. Was der offensichtlich traumatisierte junge Mann ihm erzählt habe, sei „sehr eindrücklich“ gewesen.

